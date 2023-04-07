Афиша Москвы: фестиваль кошек и сборный концерт звезд эстрады

Может, пора исправить это недоразумение? На четвертом фестивале «Хвостики накорми» можно найти себе лучшего друга — четвероногого! На мероприятии можно посмотреть и пообщаться с кошками и собаками, которые остались без дома, но их спасли с улиц и теперь ищут теплый дом и любящих владельцев.

Для гостей фестиваля подготовили развлекательную программу. Но главное — общение с животными: «хвостики» — самые лучшие антидепрессанты. Их тоже можно спасти от тоски: забрать с собой домой. На мероприятие можно приносить корм для бездомных «хвостиков».

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ТРЦ «Тройка»

м. «Сокольники»,

ул. Верхняя Красносельская, 3А.

8 апреля. 12:00–18:00.

Сборный концерт звезд эстрады

На концерте «Удачные песни» на большое весеннее выступление соберутся популярные исполнители. Споют тяжеловесы эстрады: Лариса Долина, Дима Билан, Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов, Стас Костюшкин, Слава, Денис Клявер, Татьяна Буланова, SHAMAN и многие другие артисты. Все произойдет на новой современной концертной площадке. Доехать можно от метро «Славянский бульвар» на маршрутке до остановки «Немчиновка» или до МЦД «Сколково».

« Live-арена »

» м. «Славянский бульвар», Новоивановское, ул. Западная, 145.

8 апреля. 19:00. От 900.

Спектакль про любовь

Премьерный спектакль «104 страницы про любовь» поставлен по пьесе Эдварда Радзинского.

«Главные действующие лица — физики-ядерщики, стюардессы, поэты. Они самые важные люди эпохи 60-х — времени надежд, — рассказывает режиссер Виктория Печерникова. — При этом к любви они относились цинично, ставили на второе место. И это перекочевало в наши дни — кто сейчас по-настоящему верит в духовную, высокую любовь? Вернуть слову «любовь» исходное значение и узнать, исчезла ли душа за вуалью технологий, не упав в банальность и сентиментальность, — этого мы хотим добиться от постановки».