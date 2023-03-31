Афиша Москвы: ЖАРА MUSIC AWARDS и юбилейный концерт Ильи Резника

В Москве пройдет VI церемония «ЖАРА MUSIC AWARDS»: награждать престижными премиями будут за музыкальные достижения по итогам 2022 года. Как водится, на церемонии будут не только раздавать награды, но и покажут более 20 музыкальных номеров. На сцену выйдут и споют Сергей Лазарев (на фото), Филипп Киркоров, Дима Билан, Полина Гагарина, Анна Асти, Мари Краймбрери, Ваня Дмитриенко, Тимати, Клава Кока, Лолита, Эмин, Мот, Джони и многие другие популярные артисты.

« Крокус Сити Холл »

» м. «Мякинино»,

ул. Международная, 20.

6 апреля. 20.00. От 1500.

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Концерт

Народный артист России поэт Илья Резник отмечает 85-летие праздничным шоу «Юбилейный вернисаж». Будет много звездных гостей, которые исполнят хиты маэстро: Лев Лещенко, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Дима Билан, Татьяна Буланова, Игорь Николаев, Ирина Дубцова, Жасмин, «Земляне»... Также юбиляра поздравят детский театр «Маленькая страна», ансамбль песни и пляски войск нацгвардии РФ и хор имени Пятницкого.

« Крокус Сити Холл »

» м. «Мякинино», ул. Международная, 20.

2 апреля. 18.00. От 2200.

Спектакль

Нетрудно догадаться, что спектакль режиссера Андрея Гончарова «Далекая Радуга» поставлен по одноименной фантастической повести Аркадия и Бориса Стругацких (автор инсценировки - Надежда Толубеева). Повесть, напомним, написана в 1963 году, а ее действие разворачивается в начале XXIII века на планете Радуга, где в результате эксперимента ученых на разных полюсах планеты формируется гигантская Волна, уничтожающая все живое.

Контролировать ее невозможно, а для эвакуации людей на Землю есть только один звездолет малой вместимости. Роли в спектакле исполняют Артем Быстров, Павел Ворожцов, Мария Карпова, Алексей Кирсанов, Алексей Красненков, Ольга Литвинова и другие актеры.