Афиша Москвы: концерт Преснякова и премьера в Театре иллюзий

На афише этого концерта артиста заслуженно назвали «кумиром поколений».

Кумир готовит весенний концерт. Прозвучат старые и новые песни, а также инструментальные композиции - Маликов пишет музыку и исполняет ее на рояле. Чаще всего наизусть поют хиты Маликова: «Ты одна, ты такая», «До завтра», «Ты не прячь улыбку», «Звезда моя далекая», «Нет, ты не для меня», «С чистого листа».

« 1930 »

» м. «Серпуховская», пер. Партийный, 1, к. 6.

26 марта. 19.00. От 1500.

Спектакль

Во Всемирный день театра покажут программу «Классика русского балета», где выступят лучшие солисты Большого театра, Театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Кремлевского балета и учащиеся младших классов Московской академии хореографии. В первом отделении: новая версия спектакля «Шут», для этого балета Сергей Дягилев в 1918 году заказал музыку у Сергея Прокофьева.

Главные роли исполнят: премьер Большого театра Игорь Цвирко, прима-балерина Кремлевского балета Екатерина Первушина, коллектив «Русский балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева. Во втором отделении: шедевры русской классики - фрагменты из знаменитых «Русских сезонов» Дягилева.

Театр « Русская песня »

» м. «Проспект Мира», Олимпийский пр-т, 14.

27 марта. 19.00. От 1500.

Спектакль для детей

Премьерный спектакль «На волшебной дороге» - приключенческая история, стилизованная под компьютерную игру. Детей познакомят с правилами дорожного движения. Главные герои - компьютерные человечки, оказавшиеся за пределами привычного для них геймерского мира, где так же, как и в любой игре, есть свои правила и законы, с которыми им и предстоит познакомиться.

Имена у героев не совсем обычные: Лаг - компьютерный недотепа (термин «лагать» используется пользователями интернета для обозначения задержек в работе различных онлайн-игр), Баффа - его подружка («бафф» означает временное усиление игрока). Чтобы спектакль был понятен всем, сленг будет переводиться на обычный язык.