Афиша Москвы: балет «Мастер и Маргарита» и моноспектакль Дюжева

Ведущие партии в драматическом балете «Мастер и Маргарита» исполнят супруги Сергей Полунин и Елена Ильиных. Знаменитый балерун и олимпийская чемпионка по фигурному катанию языком танца будут пересказывать культовый роман Михаила Булгакова. Зрителям обещают яркое шоу с роскошной музыкой, световыми эффектами и впечатляющими костюмами.

« Крокус Сити Холл »

» м. «Мякинино», ул. Международная, 20.

22 марта. 20.00.

От 2500.

Спектакль

Иммерсивный спектакль «Лубянский гример» по мотивам рассказа Николая Лескова «Тупейный художник» играют в дворцовых интерьерах усадьбы Салтыковых - Чертковых. Спектакль-путешествие перенесет гостей в начало XIX века - в закулисный мир домашнего театра, где прекрасные девушки могут превратиться в наложниц сластолюбивого графа, а влюбленный юноша - в героя, готового на все ради высокого чувства к любимой женщине.

По ходу действия меняются характеры, рождаются искренние отношения, побеждающие порочную страсть. Зрители, разделившись на четыре группы, пройдут по залам разными маршрутами - в каждом зале разыгрываются истории, происходившие в крепостном театре. В финале все маршруты пересекутся в главном зале.

Новый театр

м. «Лубянка», ул. Мясницкая, 7, стр. 2.

17 - 23 марта. 19.00

От 3000.

Моноспектакль

Заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев представляет моноспектакль «Евгений Онегин». Вместе со зрителями актер заново осмыслит «энциклопедию русской жизни». В спектакле прозвучит музыка Сергея Прокофьева, написанная специально для постановки «Евгений Онегин» в Камерном театре. Моноспектакль пройдет в Малом зале Кремлевского дворца.