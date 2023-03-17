Афиша Москвы: балет «Мастер и Маргарита» и моноспектакль Дюжева

Ведущие партии в драматическом балете «Мастер и Маргарита» исполнят супруги Сергей Полунин и Елена Ильиных. Знаменитый балерун и олимпийская чемпионка по фигурному катанию языком танца будут пересказывать культовый роман Михаила Булгакова. Зрителям обещают яркое шоу с роскошной музыкой, световыми эффектами и впечатляющими костюмами.
- «Крокус Сити Холл»
- м. «Мякинино», ул. Международная, 20.
- 22 марта. 20.00.
- От 2500.
Спектакль
Иммерсивный спектакль «Лубянский гример» по мотивам рассказа Николая Лескова «Тупейный художник» играют в дворцовых интерьерах усадьбы Салтыковых - Чертковых. Спектакль-путешествие перенесет гостей в начало XIX века - в закулисный мир домашнего театра, где прекрасные девушки могут превратиться в наложниц сластолюбивого графа, а влюбленный юноша - в героя, готового на все ради высокого чувства к любимой женщине.
По ходу действия меняются характеры, рождаются искренние отношения, побеждающие порочную страсть. Зрители, разделившись на четыре группы, пройдут по залам разными маршрутами - в каждом зале разыгрываются истории, происходившие в крепостном театре. В финале все маршруты пересекутся в главном зале.
- Новый театр
- м. «Лубянка», ул. Мясницкая, 7, стр. 2.
- 17 - 23 марта. 19.00
- От 3000.
Моноспектакль
Заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев представляет моноспектакль «Евгений Онегин». Вместе со зрителями актер заново осмыслит «энциклопедию русской жизни». В спектакле прозвучит музыка Сергея Прокофьева, написанная специально для постановки «Евгений Онегин» в Камерном театре. Моноспектакль пройдет в Малом зале Кремлевского дворца.
- Государственный Кремлевский дворец
- м. «Александровский сад», ул. Воздвиженка, 1.
- 25 марта. 19.00.
- От 1000.
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