Афиша Москвы: концерт певца SHAMAN и спектакль о женщинах в 90-е

Хиты «Я - русский», «Встанем», «Ты моя», «Вороны», «Моя Россия» многие знают наизусть. SHAMAN за минувший год стал самым популярным вокалистом страны, дал более 90 аншлаговых концертов. Впереди тур на 100 городов. А пока два концерта в Москве и четыре - в Питере. SHAMAN так обозначает секрет своего успеха: «Я честно пою о том, что чувствую, и отдаю музыке себя всего до конца».

« Крокус Сити Холл »

» м. Мякинино, ул. Международная, 20.

9 марта, 13 марта.

20.00.

От 3500.

Спектакль о женщинах в 90-е

Спектакль «Полярная болезнь» режиссера Марины Брусникиной участвует в программе «Пушкинская карта» с возрастным ограничением 18+. Это постановка по пьесе Марии Малухиной о наших женщинах в сложные 90-е. Звучат песни тех лет, в том числе и «Как жаль» из репертуара Татьяны Булановой.

Режиссер так представляет постановку: «Это история о женской силе, которая вопреки, о свете и надежде, несмотря ни на что». 1996 год, у каждой из трех героинь есть своя причина оставить дом и кочевать по вечной мерзлоте под Полярной звездой. В спектакле заняты: Дарья Юрская, Ольга Литвинова, Янина Колесниченко, Елизавета Орлова.

МХТ им. А. П. Чехова

м. Театральная, Камергерский пер., 3, стр. 1.

10, 29 марта. 19.00.

От 2000.

Выставка о моде в СССР

Открывается выставка в честь 100-летия создания первого московского центра искусств моделирования одежды - Ателье мод, прообраза будущего Дома моделей. Много одежды именитых модельеров (Вячеслав Зайцев, Вера Аралова, Надежда Макарова) и тех, кто оставался в тени звездных имен.

Фасоны покажут разные - и те, что воспроизводились на фабриках по всей стране, и те, что отшивались для избранных персон СССР. Мероприятие «Дом моделей. Индустрия образов» - еще и попытка ответить на вопрос, как функционировала советская модная индустрия в условиях того времени.