Афиша Москвы: концерт «О чем поют 8 Марта» и премьера в Театре имени Гоголя

Фото: Владимир Веленгурин/КП

Фото: Владимир Веленгурин/КП

Также в столице пройдет фотовыставка «У любви четыре лапы».

Накануне Международного женского дня в «Крокусе» состоится праздничный концерт «О чем поют 8 Марта», посвященный, разумеется, женщинам. Весеннее настроение зрителям обеспечат Лев Лещенко, Сосо Павлиашвили, Эмин Агаларов, Стас Михайлов, Александр Розенбаум, Дима Билан, Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Зара и другие известные артисты. Вести концерт будут Аглая Шиловская и Николай Басков (на фото), который для прекрасных дам еще и споет.

  • «Крокус Сити Холл»
  • м. «Мякинино», ул. Международная, 20.
  • 3 марта. 20.00.
  • От 1600.

Выставка

В столице открылась фотовыставка «У любви четыре лапы», где очень много снимков артистов с их домашними питомцами - большинство специально для выставки фотографировались с собаками, есть и кошки. Екатерина Стриженова снялась со своим шпицем и побывала на открытии выставки: «Моделями для фотографий Михаила Стенина стали известные люди и их четвероногие любимцы. Наш Кекс тоже принял участие в фотосессии - вел себя идеально».

  • Галерея классической фотографии
  •  м. «Спортивная», Саввинская наб., 23, стр. 1.
  • 1 - 12 марта.
  • 12.00 - 21.00.
  • 200.

Спектакль

Музыкально-драматический спектакль «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются» по роману Константина Симонова поставила режиссер и актриса Полина Агуреева. Роли исполняют Николай Чиндяйкин, Алексей Вертков, Максим Литовченко, Федор Малышев, Илья Шакунов и другие известные актеры. В спектакле участвуют Юрий Башмет и его камерный ансамбль «Солисты Москвы».

Премьера приурочена к 80-летию Сталинградской битвы. «Событию огромной исторической важности и грандиозности, за которым стоит жизнь человека - осмыслить это сегодня, быть может, важнее, чем в прежние десятилетия…» - говорит Полина Агуреева.

  • Театр им. Гоголя
  • м. «Курская», ул. Казакова, 8.
  • 13 марта. 19.00. От 1500.

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