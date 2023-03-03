Афиша Москвы: концерт «О чем поют 8 Марта» и премьера в Театре имени Гоголя

Накануне Международного женского дня в «Крокусе» состоится праздничный концерт «О чем поют 8 Марта», посвященный, разумеется, женщинам. Весеннее настроение зрителям обеспечат Лев Лещенко, Сосо Павлиашвили, Эмин Агаларов, Стас Михайлов, Александр Розенбаум, Дима Билан, Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Зара и другие известные артисты. Вести концерт будут Аглая Шиловская и Николай Басков (на фото), который для прекрасных дам еще и споет.

« Крокус Сити Холл »

» м. «Мякинино», ул. Международная, 20.

3 марта. 20.00.

От 1600.

Выставка

В столице открылась фотовыставка «У любви четыре лапы», где очень много снимков артистов с их домашними питомцами - большинство специально для выставки фотографировались с собаками, есть и кошки. Екатерина Стриженова снялась со своим шпицем и побывала на открытии выставки: «Моделями для фотографий Михаила Стенина стали известные люди и их четвероногие любимцы. Наш Кекс тоже принял участие в фотосессии - вел себя идеально».

Галерея классической фотографии

м. «Спортивная», Саввинская наб., 23, стр. 1.

1 - 12 марта.

12.00 - 21.00.

200.

Спектакль

Музыкально-драматический спектакль «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются» по роману Константина Симонова поставила режиссер и актриса Полина Агуреева. Роли исполняют Николай Чиндяйкин, Алексей Вертков, Максим Литовченко, Федор Малышев, Илья Шакунов и другие известные актеры. В спектакле участвуют Юрий Башмет и его камерный ансамбль «Солисты Москвы».

Премьера приурочена к 80-летию Сталинградской битвы. «Событию огромной исторической важности и грандиозности, за которым стоит жизнь человека - осмыслить это сегодня, быть может, важнее, чем в прежние десятилетия…» - говорит Полина Агуреева.