Афиша Москвы: концерт «Любэ» и спектакль про Пенелопу и Одиссея

Группа «Любэ» по традиции в эти праздничные дни дает сразу несколько концертов. Это один из главных патриотических музыкальных коллективов страны. Солист группы - народный артист Николай Расторгуев. Их хиты знает наизусть несколько поколений: «Комбат», «Атас», «Давай за!», «Конь», «Ты неси меня, река», «Там, за туманами», «Улочки московские», «Станция «Таганская» и многие другие. В песнях группы - любовь к людям, к Родине, к своей земле, к ее природе.

«Крокус Сити Холл»

м. «Мякинино», Международная ул., 20.

23, 24 февраля. 19.00. От 1600.

«Романтика романса»

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Передача «Романтика романса» выходит на канале «Культура». Концерты-съемки по традиции ведут Екатерина Гусева и Евгений Кунгуров. Программы будут посвящены памяти поэта Андрея Вознесенского, эстрадного певца и композитора Вадима Козина; также вспомнят великих певиц XX века, мировые шлягеры о любви и авторов одного хита. В записях программ участвуют Александр Зацепин, Евгений Дятлов, Нонна Гришаева, Александр Олешко и другие артисты. Также вокальные номера подготовили артисты театров «Градский Холл» и «Ромэн».

КЦ « Меридиан » м. «Калужская», Профсоюзная ул., 61.

» м. «Калужская», Профсоюзная ул., 61. 25, 26 февраля. 13.00. 19.00. От 650.

Спектакль про Пенелопу и Одиссея

Пьеса «Сны Пенелопы» (автор Алексей Куралех) - о трех возможных вариантах возвращения в Итаку Одиссея, которые видит во сне Пенелопа. В первом сне Одиссей является супруге в облике сурового воина, чье сердце превратилось в камень, во втором - оборванным нищим, потерявшим человеческое достоинство. В третьем сне Одиссей и Пенелопа встречаются, сохранив любовь, несмотря на 20-летнее расставание. Пенелопа должна понять, какой из снов вещий, чтобы получить надежду на скорую встречу с мужем. В ролях: Анастасия Макеева, Александр Яцко.