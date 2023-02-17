Афиша Москвы: концерт «Ты мой герой» и сольник Валерия Сюткина

Концертная программа «Ты мой герой» приурочена к Дню защитника Отечества. Участники концерта — Александр Розенбаум (на фото), Лев Лещенко, Лариса Долина, Николай Носков, Пелагея, Зара, Стас Пьеха, Ирина Дубцова, Денис Майданов, Жасмин, Анастасия Макеева, Анастасия Спиридонова, Диана Анкудинова, Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, Хор Сретенского монастыря и многие другие коллективы и артисты. Как нетрудно догадаться, в программе — патриотические песни, композиции времен Великой Отечественной войны и новые произведения, написанные в дни СВО. Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра.

« Крокус Сити Холл »

» м. «Мякинино», ул. Международная, 20.

21 февраля. 20.00.

От 850.

Концерт

Нестареющий «стиляга из Москвы» Валерий Сюткин даст двухчасовой концерт со своим ансамблем Rock & Roll Band. Музыканты исполнят такие хиты, как «Король Оранжевое Лето», «Любите, девушки», «Вася», «Оранжевый галстук», «12-45», «Москва - Нева», «Красавчик», «Я — то что надо», «Дорога в облака», «Московский бит», «7000 над землей», «Черный кот»... Будут и новые песни!

Концертный зал на Новом Арбате

м. «Смоленская», Новый Арбат, 36/9.

19 февраля. 17:00.

От 1000.

Спектакль

В премьерном спектакле «Я ничего не помню» по одноименной пьесе Артура Миллера главные роли сыграют народный артист РСФСР Станислав Любшин и народная артистка РФ Наталья Тенякова. Этот спектакль — о любви, дружбе, одиночестве, прихотях памяти и смысле жизни. Грустная и одновременно смешная история станет первой постановкой в серии премьер текущего сезона частного театра «LA’Театр», основанного в 2002 году режиссером, сценаристом и продюсером Вадимом Дубровицким.