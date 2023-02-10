Афиша Москвы: концерт Билана и спектакль со Стебловым и Остроумовой

Певец отмечает 25-летний трудовой стаж сразу двумя большими концертами. Обещает два с половиной часа музыки и откровений. Билан готовит и новые музыкальные вещи, и, конечно, споет свои хиты.
- «Крокус Сити Холл»
- м. «Мякинино», Международная ул., 20.
- 14, 15 февраля. 20.00.
- От 2000.
Концерт для влюбленных
Концертная программа под названием «Праздник для всех влюбленных» состоится как раз 14 февраля. Концерт будет снимать телеканал «Музыка Первого». Участвуют популярные у молодежи блогеры и певцы: IOWA, Хабиб, Ёлка, Мари Краймбрери, Дава, Фогель, MIA BOYKA, Валя Карнавал и многие другие.
- Государственный Кремлевский дворец
- м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.
- 14 февраля. 19.00.
- От 1000.
Спектакль со Стебловым и Остроумовой
Трагикомедия «Соло для часов с боем» - постановка по пьесе Освальда Заградника с Евгением Стебловым, Анной Михайловской, Ольгой Остроумовой и другими актерами. Каждую пятницу старые друзья Франтишека Абеля, проживающие в доме престарелых, собираются у него в квартире и предаются воспоминаниям о счастливом прошлом. Внук Абеля хочет жениться и, выселив деда в дом престарелых, отправиться в счастливое будущее. Спектакль о беспощадной силе времени, которое нельзя остановить, и о стариках, которые так хотят быть молодыми.
- Театр Моссовета
- м. «Маяковская»,
- Б. Садовая ул., 16, стр. 1.
- 12 февраля. 19.00.
- От 500.