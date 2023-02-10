Афиша Москвы: концерт Билана и спектакль со Стебловым и Остроумовой

Певец отмечает 25-летний трудовой стаж сразу двумя большими концертами. Обещает два с половиной часа музыки и откровений. Билан готовит и новые музыкальные вещи, и, конечно, споет свои хиты.

« Крокус Сити Холл »

» м. «Мякинино», Международная ул., 20.

14, 15 февраля. 20.00.

От 2000.

Концерт для влюбленных

Концертная программа под названием «Праздник для всех влюбленных» состоится как раз 14 февраля. Концерт будет снимать телеканал «Музыка Первого». Участвуют популярные у молодежи блогеры и певцы: IOWA, Хабиб, Ёлка, Мари Краймбрери, Дава, Фогель, MIA BOYKA, Валя Карнавал и многие другие.

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.

14 февраля. 19.00.

От 1000.

Спектакль со Стебловым и Остроумовой

Трагикомедия «Соло для часов с боем» - постановка по пьесе Освальда Заградника с Евгением Стебловым, Анной Михайловской, Ольгой Остроумовой и другими актерами. Каждую пятницу старые друзья Франтишека Абеля, проживающие в доме престарелых, собираются у него в квартире и предаются воспоминаниям о счастливом прошлом. Внук Абеля хочет жениться и, выселив деда в дом престарелых, отправиться в счастливое будущее. Спектакль о беспощадной силе времени, которое нельзя остановить, и о стариках, которые так хотят быть молодыми.