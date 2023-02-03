Афиша Москвы: «Международный день русского романса в Кремле» и концерт Владимира Кузьмина

В программе «Международного дня русского романса в Кремле» - выступления известных артистов из России и других стран. В этот день исполнять будут исключительно русские романсы. На сцену выйдут Сергей Волчков, Ирина Крутова, Дмитрий Зуев, Максим Катырев, Наталья Манулик, Аваз Раджабов, Мария Людько, Сергей Петрищев, Сергей Абабкин, Эмиль Кадыров и многие другие артисты.

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Поддержит артистов большой сводный оркестр под управлением Дмитрия Дмитриенко. Специальный гость вечера - Николай Басков (на фото). Между прочим, Басков, еще будучи студентом Гнесинки, стал победителем Международного конкурса молодых исполнителей «Романсиада», так что с жанром певец знаком давно.

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека имени Ленина», ул. Воздвиженка, 1.

4 февраля. 18.00. От 600.

Концерт

Владимир Кузьмин даст сразу два концерта в феврале. Рок-легенда обещает спеть все свои старые хиты и новые композиции. 67-летний Кузьмин продолжает много работать на концертах и в студии: «Мне говорят, что я самый плодотворный артист в стране.

Возраст у меня уже внушительный. Поэтому не теряю ни секунды, чтобы оставить наследие потомкам. Многое из того, что я создаю, люди пока не понимают, но начнут - лет через 20». Впрочем, большинство хитов маэстро понятны всем поколениям: «Я не забуду тебя никогда», «Сказка в моей жизни», «Эй, красотка», «Симона»...

Джаз-клуб Союз композиторов

м. «Охотный Ряд»,

Брюсов пер., 8/10, с 2.

5, 26 февраля. 20.30.От 2400.

Спектакль

Пьеса «Друг мой» белорусского драматурга Константина Стешика рассказывает о двух друзьях, которые путешествуют по ночному городу - встречают странных людей, добрых и не очень. Это разговор о молодости и зрелости, об очарованности и разочарованности, о счастье и о его недостижимости. В ролях - Виктор Хориняк, Павел Ворожцов.