Афиша Москвы: международный турнир по шахматам и премьера в Театре Наций

Всю неделю будет идти турнир по быстрым шахматам среди гроссмейстеров. На международный турнир «Шахматные звезды - 2023» зрители могут попасть бесплатно - нужно пройти регистрацию на сайте «Вегас Сити Холл» и получить приглашение. Детям до 14 лет в сопровождении взрослых отдельная регистрация не требуется.
В турнире участвуют 10 гроссмейстеров: один из самых титулованных шахматистов современности, двукратный чемпион мира Сергей Карякин (на фото), пятикратный чемпион Испании Франсиско Вальехо, трехкратный чемпион Европы в составе сборной Азербайджана Теймур Раджабов, чемпионка мира по быстрым шахматам Екатерина Лагно и другие большие звезды шахматного мира. Также пройдут детские турниры.
- «Вегас Сити Холл»
- м. «Мякинино», ул. Международная, 12.
- 25 - 30 января. Бесплатно.
Спектакль про жизнь и смерть
В Театре Наций премьера спектакля Никиты Кобелева «Терминал-3» по одноименной пьесе шведского драматурга Ларса Нурена. Действие драмы разворачивается в приемном отделении больницы, где молодая пара готовится к появлению на свет первенца, а более возрастная - ждет процедуру опознания трупа.
Психологическая драма с нордическими интонациями трансформируется в философскую притчу, а между двумя парами окажется много общего. В ролях: Кирилл Гребенщиков, Ольга Белинская, Алексей Славкин, Анастасия Фоменко, Дмитрий Журавлев.
- Театр Наций
- м. «Пушкинская», Петровский пер., 3.
- 27, 28, 29 января. 20.00. От 2000.
Концерт Евгения Маргулиса
Автор песен, исполнитель и телеведущий Евгений Маргулис даст концерт в клубе «16 тонн». Вместе со своими музыкантами он создает атмосферу настоящего рок-н-ролла. Обещают драйв, трогающую за душу лирику и вечный блюз.
- «16 тонн»
- м. «Улица 1905 года», ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1.
- 3 февраля. 20.00.
- От 2000.