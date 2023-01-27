Афиша Москвы: международный турнир по шахматам и премьера в Театре Наций

Всю неделю будет идти турнир по быстрым шахматам среди гроссмейстеров. На международный турнир «Шахматные звезды - 2023» зрители могут попасть бесплатно - нужно пройти регистрацию на сайте «Вегас Сити Холл» и получить приглашение. Детям до 14 лет в сопровождении взрослых отдельная регистрация не требуется.

В турнире участвуют 10 гроссмейстеров: один из самых титулованных шахматистов современности, двукратный чемпион мира Сергей Карякин (на фото), пятикратный чемпион Испании Франсиско Вальехо, трехкратный чемпион Европы в составе сборной Азербайджана Теймур Раджабов, чемпионка мира по быстрым шахматам Екатерина Лагно и другие большие звезды шахматного мира. Также пройдут детские турниры.

« Вегас Сити Холл »

» м. «Мякинино», ул. Международная, 12.

25 - 30 января. Бесплатно.

Спектакль про жизнь и смерть

В Театре Наций премьера спектакля Никиты Кобелева «Терминал-3» по одноименной пьесе шведского драматурга Ларса Нурена. Действие драмы разворачивается в приемном отделении больницы, где молодая пара готовится к появлению на свет первенца, а более возрастная - ждет процедуру опознания трупа.

Психологическая драма с нордическими интонациями трансформируется в философскую притчу, а между двумя парами окажется много общего. В ролях: Кирилл Гребенщиков, Ольга Белинская, Алексей Славкин, Анастасия Фоменко, Дмитрий Журавлев.

Театр Наций

м. «Пушкинская», Петровский пер., 3.

27, 28, 29 января. 20.00. От 2000.

Концерт Евгения Маргулиса

Автор песен, исполнитель и телеведущий Евгений Маргулис даст концерт в клубе «16 тонн». Вместе со своими музыкантами он создает атмосферу настоящего рок-н-ролла. Обещают драйв, трогающую за душу лирику и вечный блюз.