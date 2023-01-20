Афиша Москвы: кинофорум и сказка в «Зарядье»

Московских любителей классики ждет настоящий подарок - большой концерт в рамках XIII Рождественского фестиваля духовной музыки. В нем участвуют Национальный филармонический оркестр, управляет которым народный артист СССР Владимир Спиваков, а также академический большой хор «Мастера хорового пения» и звезды мировой оперной сцены. Что касается выступления Спивакова, то для концерта маэстро выбрал «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта.
- Дом музыки
- м. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр. 8.
- 22 января. 19.00. От 1450.
Кинофорум
С 23 по 28 января в кинотеатрах «Москино Космос», «Москино Салют» и «Москино Сатурн» пройдет фестиваль китайского кино «Встреча с Россией». В программе будут представлены лучшие образцы современного китайского кинематографа. Жанры самые разные. Фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.
На втором этаже фойе кинотеатра «Москино Космос» пройдет выставка, посвященная истории китайского кино. Откроется фестиваль 23 января шпионским триллером «Над обрывом» знаменитого режиссера Чжана Имоу. Расписание сеансов и регистрация - на сайте
- mos-kino.ru.
- 23 - 28 января. Бесплатно.
Детский фестиваль
С 22 по 29 января в концертном зале «Зарядье» пройдет детский фестиваль искусств «Январские вечера». В программе - спектакли и концерты для детей. К примеру, 22 января актриса Юлия Рутберг расскажет сказку Шарля Перро «Золушка» в сопровождении оркестра «Гнесинские виртуозы» под управлением художественного руководителя фестиваля Михаила Хохлова.
29 января состоится гала-концерт с участием молодых исполнителей - лауреатов международных творческих состязаний и телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Полная программа - на сайте фестиваля.
- КЗ «Зарядье»
- м. «Китай-город», ул. Варварка, 6, стр. 4.
- 22 - 29 января. 13.00. От 300.