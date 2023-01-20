Афиша Москвы: кинофорум и сказка в «Зарядье»

Московских любителей классики ждет настоящий подарок - большой концерт в рамках XIII Рождественского фестиваля духовной музыки. В нем участвуют Национальный филармонический оркестр, управляет которым народный артист СССР Владимир Спиваков, а также академический большой хор «Мастера хорового пения» и звезды мировой оперной сцены. Что касается выступления Спивакова, то для концерта маэстро выбрал «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта.

Дом музыки

м. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр. 8.

22 января. 19.00. От 1450.

Кинофорум

С 23 по 28 января в кинотеатрах «Москино Космос», «Москино Салют» и «Москино Сатурн» пройдет фестиваль китайского кино «Встреча с Россией». В программе будут представлены лучшие образцы современного китайского кинематографа. Жанры самые разные. Фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

На втором этаже фойе кинотеатра «Москино Космос» пройдет выставка, посвященная истории китайского кино. Откроется фестиваль 23 января шпионским триллером «Над обрывом» знаменитого режиссера Чжана Имоу. Расписание сеансов и регистрация - на сайте

mos-kino.ru .

. 23 - 28 января. Бесплатно.

Детский фестиваль

С 22 по 29 января в концертном зале «Зарядье» пройдет детский фестиваль искусств «Январские вечера». В программе - спектакли и концерты для детей. К примеру, 22 января актриса Юлия Рутберг расскажет сказку Шарля Перро «Золушка» в сопровождении оркестра «Гнесинские виртуозы» под управлением художественного руководителя фестиваля Михаила Хохлова.

29 января состоится гала-концерт с участием молодых исполнителей - лауреатов международных творческих состязаний и телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Полная программа - на сайте фестиваля.