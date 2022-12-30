Афиша Москвы: елка для взрослых и хиты 90-х

В первый день 2023 года в одном и том же зале в разное время пройдут сразу два концерта для тех «кому немного за 30». Первый, под названием «Елка для взрослых», начнется в 16.30. Танцевать зрители будут под «Музыка нас связала», «На белом покрывале января», «Фантазер» и другие хиты нашей молодости.

В концерте выступят группы «Мираж» и «Сладкий сон», Екатерина Семенова, Прохор Шаляпин (на фото), Марина Девятова, Александр Айвазов, Игорь Наджиев и другие артисты. А в 19.30 - концерт под названием «Дискотека. Хиты 80 - 90-х». Поют: Рома Жуков, Ольга Зарубина, Кай Метов, Светлана Лазарева, Татьяна Маркова, Михаил Муромов, группа «Унесенные ветром» и другие артисты.

Концертный зал на Новом Арбате

м. «Смоленская», ул. Новый Арбат, 36/9.

1 января. 16.30, 19.30.

От 800.

Концерт Гарика Сукачева

Поэт, композитор и рок-музыкант Гарик Сукачев предлагает встретить первый день 2023 года в его компании. Сукачев обещает, что вместе со зрителями попоет все легендарные хиты: «Моя бабушка курит трубку», «Ольга», «Ямщик», «Милого узнаю по походке» и многие другие. Будут и новые песни.

Арт-пространство Агломерат

м. «Курская», Костомаровской пер., 3, стр. 12.

1 января. 20.00.

5000.

«Щелкунчик» по-новому

Спектакль для всей семьи «Щелкунчик» на музыку Чайковского в мультижанровом формате: музыка, хореография, элементы циркового представления, сценография. В сказочном представлении участвуют артисты оперы, балета, цирка. Мышиный король и веселые мышата ждут родителей с детьми у новогодней елки.