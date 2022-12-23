Афиша Москвы: где отдохнуть в новогодние праздники

Хор Михаила Турецкого дает сразу два предновогодних концерта, обещая зарядить публику праздничным настроением. Репертуар коллектива разнообразный - от мировой классики до рока, от джаза до народных хитов. Зрители увидят эффектное шоу и услышат уникальные голоса любимых артистов.
- Государственный Кремлевский дворец
- м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.
- 29, 30 декабря. 21.00.
- От 1500.
Концерт
Ветераны юмористического цеха и молодые весельчаки дают совместный концерт, причем автограф и фото с артистами входит в стоимость билета. Назвали трехчасовую программу просто и предельно понятно: юмористический и музыкальный концерт.
В программе участвуют звезды проектов «Кривое зеркало», «Измайловский парк», «Смеяться разрешается», «Аншлаг». Среди участников: Игорь Христенко, Александр Морозов, Наталья Коростелева, Юрий Аскаров, Николай Лукинский, Михаил Вашуков, Надя Мельник и др.
- Центральный дом кино
- м. «Белорусская», ул. Васильевская, 13, стр. 1.
- 24 декабря, 2 января. 19.00. От 400.
Елка
Фото: предоставлено организаторами
На научной елке WOW! HOW? будет две программы - для совсем маленьких и для ребят постарше. Дед Мороз и его помощники отправятся в турне по планетам Солнечной системы. Здесь использованы несколько Full HD LED экранов общей площадью 120 квадратных метров, 127 оптических и световых установок, 6 тонн декораций и реквизита. Главная идея - образование через развлечение. Сайт елки для детей постарше: elkawowhow.ru. Для малышей:elkanauka.ru.
- Конгресс-центр на проспекте Вернадского
- м. «Проспект Вернадского», пр-т Вернадского, 41, стр. 1.
- 29 декабря - 4 января.
- От 950.
Новогоднее путешествие в город профессий
Фото: предоставлено организаторами
Знакомство с разными профессиями в развивающих игровых центрах «КидБург» проходит захватывающе, сюда хочется приходить как можно чаще. И есть повод: в новогодние каникулы здесь покажут две праздничные шоу-программы - для малышей и детей постарше.
История знакомая: злодей пытается испортить праздник, Дед Мороз против. А если сам Дедушка окажется в опасности? Как ему помочь, дети от 6 до 12 лет узнают на квесте «Невидимая история, или Заклинание, которое нельзя называть». Самых маленьких ждет спектакль «Новогоднее чудо для Киди и Шуршани».
В истории о двух домовятах ребята будут не просто зрителями, но непосредственными участниками. А еще получат подарок. Узнать больше можно по ссылке.
- «КидБург»
- С 17 декабря по 8 января.
- В стоимость билета входит безлимитное посещение игротек в течение всего дня.