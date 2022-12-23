Афиша Москвы: где отдохнуть в новогодние праздники

Знакомство с разными профессиями в развивающих игровых центрах «КидБург» проходит захватывающе, сюда хочется приходить как можно чаще. И есть повод: в новогодние каникулы здесь покажут две праздничные шоу-программы - для малышей и детей постарше.

История знакомая: злодей пытается испортить праздник, Дед Мороз против. А если сам Дедушка окажется в опасности? Как ему помочь, дети от 6 до 12 лет узнают на квесте «Невидимая история, или Заклинание, которое нельзя называть». Самых маленьких ждет спектакль «Новогоднее чудо для Киди и Шуршани».

В истории о двух домовятах ребята будут не просто зрителями, но непосредственными участниками. А еще получат подарок. Узнать больше можно по ссылке.