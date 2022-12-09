Афиша Москвы: новогодние концерты и премьера в Московском театре иллюзий

В новогоднюю ночь телезрители увидят немало концертов, которые снимают прямо сейчас. Один из них - под названием «Наш Новый год!» - соберет множество популярных артистов. На сцену выйдут Николай Басков, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Михаил Шуфутинский, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Полина Гагарина (на фото), Эмин, Лариса Долина, Стас Михайлов, «Иванушки International», «Хор Турецкого», Дмитрий

Маликов, Егор Крид, Александр Панайотов, Ирина Понаровская, Михаил Галустян, Денис Майданов, Сергей Трофимов, Александр Малинин, Филипп Киркоров и другие звезды. Ведущими концерта стали Максим Аверин, Анастасия Макеева, Валдис Пельш и Аглая Шиловская.

«Крокус Сити Холл»

м. «Мякинино», ул. Международная, 20.

13 декабря. 20.00

От 3500.

Концерт

Концерт под названием «Славянская неоклассика» - это русская народная музыка в современной интерпретации. Свои работы публике представят Пелагея, Петр Дранга, а также балалаечник Андрей Горбачев, камерный неоклассический оркестр D.Y.P. и группа «Комонь».

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Дом музыки

м. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр. 8.

14 декабря. 19.00.

От 2500.

Спектакль

Московский театр иллюзии представляет постановку «Волшебный зонтик» по мотивам сказок Ханса Кристиана Андерсена. В основе спектакля - рассказы «Оле-Лукойе», «Пастушка и Трубочист», «Цветы маленькой Иды», «Оловянный солдатик»... Всякий раз, когда Оле-Лукойе раскроет свой волшебный зонтик, на сцене будет начинаться очередная история. Сказочная атмосфера создается с помощью видеоэффектов, необычных декораций, мультимедийного экрана.