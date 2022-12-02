Афиша Москвы: концерт со звездами и премьера в Театре Моссовета

На концерте легендарного композитора Эдуарда Артемьева будут поздравлять с 85-летием. Выступят Лариса Долина, Дима Билан (на фото), SHAMAN, Альбина Шагимуратова, Дмитрий Корчак и др. Гала-концерт пройдет при участии хоровой капеллы России им. А. А. Юрлова в сопровождении симфонического оркестра кинематографии, за дирижерским пультом - народный артист России Сергей Скрипка. Прозвучат мелодии маэстро из фильмов «Солярис», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Родня», «Сибирский цирюльник», «Доктор Живаго», «Каждый вечер в одиннадцать», «Сибириада», «Легенда № 17» и др.

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.

3 декабря. 19.00

От 1000.

Спектакль о любви и прощении

Пьесу Татьяны Загдай «Человек в закрытой комнате» поставил Павел Пархоменко. Главная героиня приезжает в родной провинциальный городок, чтобы похоронить отца, продать квартиру и окончательно порвать с прошлым. Но с организацией похорон возникает много сложностей. Плюс отец Жанны вдруг «оживает» и начинает разговаривать с ней, вероятно, впервые за всю ее жизнь…

Жанне помогает друг детства Костик, и вся троица отправляется в театральное роуд-муви с элементами фарса и магического реализма. Павел Пархоменко так говорит о постановке: «Наш спектакль о любви и прощении, о поиске смыслов и корней, о надежде и вере в то, что все мы когда-нибудь будем счастливы». В ролях: Андрей Смирнов, Лилия Волкова.