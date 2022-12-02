Афиша Москвы: концерт со звездами и премьера в Театре Моссовета

На концерте легендарного композитора Эдуарда Артемьева будут поздравлять с 85-летием. Выступят Лариса Долина, Дима Билан (на фото), SHAMAN, Альбина Шагимуратова, Дмитрий Корчак и др. Гала-концерт пройдет при участии хоровой капеллы России им. А. А. Юрлова в сопровождении симфонического оркестра кинематографии, за дирижерским пультом - народный артист России Сергей Скрипка. Прозвучат мелодии маэстро из фильмов «Солярис», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Родня», «Сибирский цирюльник», «Доктор Живаго», «Каждый вечер в одиннадцать», «Сибириада», «Легенда № 17» и др.
- Государственный Кремлевский дворец
- м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.
- 3 декабря. 19.00
- От 1000.
Спектакль о любви и прощении
Пьесу Татьяны Загдай «Человек в закрытой комнате» поставил Павел Пархоменко. Главная героиня приезжает в родной провинциальный городок, чтобы похоронить отца, продать квартиру и окончательно порвать с прошлым. Но с организацией похорон возникает много сложностей. Плюс отец Жанны вдруг «оживает» и начинает разговаривать с ней, вероятно, впервые за всю ее жизнь…
Жанне помогает друг детства Костик, и вся троица отправляется в театральное роуд-муви с элементами фарса и магического реализма. Павел Пархоменко так говорит о постановке: «Наш спектакль о любви и прощении, о поиске смыслов и корней, о надежде и вере в то, что все мы когда-нибудь будем счастливы». В ролях: Андрей Смирнов, Лилия Волкова.
- Театр Моссовета
- м. «Маяковская», ул. Большая Садовая, 16, стр. 1.
- 2 декабря. 19.00.
- От 1000.
Умка приглашает на елку
Киностудия «Союзмультфильм» поставила детский спектакль по мотивам мультфильма «Умка».
Медвежонок часто попадает в забавные ситуации и однажды оказывается на настоящей новогодней елке. В постановке, помимо живого вокала, авторской музыки, современной хореографии, цирковых номеров, видеопроекций, огромных кукол, мультиформатных декораций, будет еще и уникальная сценическая технология, которая поможет куклам передавать пластику персонажей.
- Москонцерт Холл
- м. «Комсомольская»,
- ул. Каланчевская, 33.
- 10, 11, 23, 24, 25 декабря. 11.00, 12.00, 15.00, 18.00.
- От 850.