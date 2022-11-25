Афиша Москвы: концерт «Иванушек» и премьера в театре Бабкиной

Группа «Иванушки International» даст два больших концерта в Москве. Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Туриченко, Кирилл Андреев исполнят все главные хиты коллектива, давно уже заслужившего статус главного долгожителя на нашей эстраде. «Кукла Маша», «Тучи», «Тополиный пух», «Билетик в кино», «Снегири» и другие шлягеры прозвучат в юбилейной программе под названием «25 лет на бис».

Григорьев-Апполонов рассказал о своем напряженном ноябрьском графике: «Вокальные и танцевальные репетиции, примерка костюмов, проверка звука, спецэффектов, прогон номеров и текста между ними...»

«Крокус Сити Холл»

м. «Мякинино», Международная ул., 20.

26 ноября. 19.00. 2 декабря. 20.00.

От 1300.

Классика

Премьерный спектакль Театра сатиры по комедии Александра Островского «Невольницы» поставил к 200-летию драматурга режиссер Михаил Мокеев. Авторский текст Островского полностью сохранен, но режиссер стремится к современному и яркому воплощению сюжета на сцене. Так появились музыкальные номера с монологами главных героев, написанные в жанре инди-рока.

Сюжет известен - богатый стареющий муж, а рядом с ним жена в расцвете лет, мечтающая о любви и оттого страдающая. Режиссер показывает, как глубокие человеческие чувства герои подменяют чем-то иным: любовь - желанием обладать, заботу - формой контроля. В ролях: Андрей Анкудинов, Александр Мохов, Марина Ильина.

Театр сатиры

м. «Маяковская», Триумфальная площадь, 2.

26 ноября, 11 декабря. 19.00.

От 600.

Музыкальный спектакль

В театре «Русская песня» премьера музыкальной комедии «Очень веселые ребята» - это фантазия на тему того, как снимался классический советский фильм с очень похожим названием. Сюжет таков: в советской здравнице «Дружба народов» всем заведует главврач в исполнении Надежды Бабкиной, а на территории здравницы снимается кино со звездами и обитателями санатория. В постановке звучат шлягеры Исаака Дунаевского, народные песни, частушки. В ролях: Олеся Железняк, Алексей Ягудин, Николай Добрынин, Виктор Добронравов.