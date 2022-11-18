Афиша Москвы: концерт Петросяна и премьера в Театре сатиры

Народный артист Евгений Петросян отмечает 60-летие на эстраде большим творческим вечером. Юморист обновляет концертную программу - прозвучат новые юмористические и сатирические истории, а также лучшее из большого и очень смешного багажа артиста. Кстати, еще один концерт Евгения Вагановича пройдет в Москве вечером 31 декабря.
- КЦ «Меридиан»
- м. «Калужская», ул. Профсоюзная, 61.
- 26 ноября.19.00.
- От 900.
Лекции
В культурно-образовательном проекте «Знание. ВДНХ» можно бесплатно прослушать лекции на разные темы. Вход на встречи с экспертами бесплатный, но нужно заранее зарегистрироваться на сайте ВДНХ. В ближайшие дни можно попасть на такие мероприятия: «Музыкальная программа «Советские мультфильмы»; «Как выбрать профессию и не пожалеть»; «Определяет ли ДНК нашу судьбу»; «Встреча с космонавтом Федором Юрчихиным «Космос и космонавты: фантазии и реальность».
- ВДНХ
- м. «ВДНХ», проспект Мира, 119В.
- 16 ноября - 9 декабря. Бесплатно.
Спектакль
Спектакль по Чехову«Дядя Жорж» - постановка по двум пьесам А. П. Чехова «Леший» и «Дядя Ваня». Новый спектакль Театра сатиры идет почти три часа с антрактом. Жанр спектакля обозначен режиссером Сергеем Газаровым как комедия, но в постановке обещают массу сюжетов, которые спровоцируют размышления на жизненные темы.
Газаров рассказал о своем спектакле: «Очень многое случилось за сто с лишним лет, изменился мир вокруг, куда более быстрыми и резкими стали реакции на происходящее. Но это все внешние перемены, а по сути дела, люди ни на йоту не приблизились к пониманию главного в себе. Наоборот, еще более отдалились, блистательно научившись оправдывать любой блеф, эгоизм и сиюминутную выгоду».
- Театр сатиры
- м. «Маяковская», Триумфальная площадь, 2.19 ноября, 10 декабря.
- 19.00. От 600.