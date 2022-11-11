Афиша Москвы: концерт Лепса и премьера в Московском театре иллюзии

Народный артист России Григорий Лепс сейчас гастролирует по городам страны. На днях Григорий Викторович написал в своем телеграм-канале после концерта в Нижнем Новгороде: «Если так будут встречать в каждом городе, то не скоро моя пенсия будет». Очевидно, что на большом московском концерте Лепса встретят не менее горячо. Артист исполнит новые песни и проверенные временем хиты: «Самый лучший день», «Рюмка водки на столе», «Натали», «Я счастливый» и многие другие.

«Крокус Сити Холл»

м. Мякинино, ул. Международная, 20.

11 ноября. 20.00.

От 3000.

Цирк

На сцене «Московского театра иллюзии» покажут настоящую клоунаду. «Дурацкий цЫрк» от театра клоунады «Высокие Братья/Tall Brothers» - это трюковое интерактивное представление. Зрителям обещают жонглирование, эквилибр на моноцикле, баланс на стульях, импровизации и контактную трюковую клоунаду с публикой.