Афиша Москвы: концерт Лепса и премьера в Московском театре иллюзии

Народный артист России Григорий Лепс сейчас гастролирует по городам страны. На днях Григорий Викторович написал в своем телеграм-канале после концерта в Нижнем Новгороде: «Если так будут встречать в каждом городе, то не скоро моя пенсия будет». Очевидно, что на большом московском концерте Лепса встретят не менее горячо. Артист исполнит новые песни и проверенные временем хиты: «Самый лучший день», «Рюмка водки на столе», «Натали», «Я счастливый» и многие другие.
- «Крокус Сити Холл»
- м. Мякинино, ул. Международная, 20.
- 11 ноября. 20.00.
- От 3000.
Цирк
На сцене «Московского театра иллюзии» покажут настоящую клоунаду. «Дурацкий цЫрк» от театра клоунады «Высокие Братья/Tall Brothers» - это трюковое интерактивное представление. Зрителям обещают жонглирование, эквилибр на моноцикле, баланс на стульях, импровизации и контактную трюковую клоунаду с публикой.
- «Московский театр иллюзии»
- м. Перово, ул. Лазо, д. 3
- 19 ноября. 12.00. 4 декабря.19.00.
- От 500.
Концерт
Валерий Дидюля с группой «Дидюля» большой тур по стране завершают концертом и одновременно презентацией нового альбома в столице. Гитарист-виртуоз в сопровождении камерного оркестра представит новую программу. Музыкант известен своими изысканными инструментальными композициями в самых разных жанрах - поп-фолк, новое фламенко, этно-фьюжн, нью-эйдж.
- «Крокус Сити Холл»
- м. Мякинино, ул. Международная, 20.
- 10 ноября.20.00
- От 1800.