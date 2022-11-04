Афиша Москвы: концерт Макsим и премьера в Театре на Таганке

Певица дает в Москве большой сольный концерт «Я буду жить», после которого отправляется в гастрольный тур по стране. В программе прозвучат хиты «Знаешь ли ты», «Трудный возраст», «Ветром стать», «Научусь летать» и новые песни, которые артистка выпустила после выписки из больницы.

Марина Абросимова (настоящее имя певицы) несколько месяцев провела в реанимации из-за тяжелых осложнений после ковидной пневмонии.

Adrenaline Stadium

м. «Сокол», Ленинградский проспект, 80, к. 17.

4 ноября. 20.00. От 2800.

Концерт советских ВИА

Легендарные группы 70-х и 80-х годов прошлого века споют в одном концерте под названием «Сделано в СССР». На сцену с хитами нашей юности выйдут ВИА «Самоцветы», ВИА «Песняры», ВИА «Лейся, песня», ВИА «Поющие гитары», ВИА «Синяя птица», ВИА «Красные маки», ВИА «Маки», рок-группа «Карнавал» и другие коллективы.

«Крокус Сити Холл»

м. «Мякинино», ул. Международная, 20.

7 ноября. 19.00. От 1500.

Музыкальный спектакль про любовь

В основу премьерного музыкального спектакля «Петя и Фолк. Тайны миров» легла поэтическая сюита Ники Симоновой. По ее словам, «Петя и Фолк. Тайны миров» - это переосмысленный и осовремененный миф об Орфее и Эвридике. В постановке режиссера Алексея Франдетти заняты Академический хор русской песни радио «Орфей», а также актеры и певцы Александр Казьмин и Юлия Дякина.

Музыку композитора Андрея Зубца исполнит Академический Большой концертный оркестр имени Силантьева. Обещают хоровое многоголосье, современную хореографию, фольклор, симфоническую музыку, 200 дизайнерских костюмов и невероятную историю любви.