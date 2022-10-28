Афиша Москвы: концерт Вячеслава Макарова и бенефис Владимира Преснякова

Дети из детского музыкального театра «Домисолька» подготовили большой концерт «Новогодняя ночь в школе» при участии звезд эстрады. С юными талантами на одной сцене выступят Лев Лещенко, Валерия (на фото), Александр Буйнов, Лариса Долина, Александр Маршал, Зара, Денис Майданов, Александр Олешко, Диана Гурцкая, Родион Газманов, Аглая Шиловская, Евгений Кунгуров, Марк Тишман, Люся Чеботина и другие звезды. Юные артисты покажут сказочную историю о том, как в некоей московской школе дети и их учителя ведут подготовку к празднованию Нового года. Кстати, запись концерта покажут на одном из федеральных телеканалов.

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.

2 ноября. 19.00.

От 1000.

Концерт

В зале Оранжереи ВДНХ пройдет первый сольник певца, шоумена и телеведущего Вячеслава Макарова. Ведущий шоу «Маска» и «Аватар» выступит с кавер-версиями известных хитов и своими собственными песнями. Кстати, экс-участник команды КВН «Камызяки» поет давно и в 2013 году даже получил в Клубе веселых и находчивых звание «Золотой голос». Ну а в 2019 году Макаров собрал свою группу, с которой выступает и записывает музыку.

ВДНХ

м. «ВДНХ», проспект Мира, 119.

30 октября. ￼ 20.00.

От 1500.

Бенефис

Владимир Пресняков представляет большой сольный концерт. Как водится на таких мероприятиях, прозвучат старые хиты во главе со «Стюардессой по имени Жанна», а также новые песни - «Синяя птица», «Все нормально», «Ты у меня одна», «У тебя есть я». Ожидается, что супруга Преснякова Наталья Подольская в этот вечер тоже выйдет на сцену.

«Крокус Сити Холл» м. «Мякинино», ул. Международная, 20.

30 октября. 19.00

От 2000.