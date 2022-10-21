Афиша Москвы: концерт группы «Дюна» и фестиваль «Новые люди»

В это сложно поверить, но музыканты из группы «Дюна» поют и пляшут ровно в таких же ярких костюмах, что и в прошлом веке. Виктор Рыбин недавно отгулял 60-летие, а 35-й день рождения «Дюны» празднует большим сольником. Задорные, веселые хиты и новые песни представят музыканты и солист «Дюны» Виктор Рыбин, а также его жена Наталья Сенчукова.

Вегас Сити Холл м. «Мякинино», ул. Международная, 12.

29 октября. 19.00. От 1900.

Театральный фестиваль

Спектакли IV театрального фестиваля «Новые люди» пройдут в Москве, Калуге, Обнинске. В афише - классические постановки, пластические спектакли, работы, созданные для детей и подростков. 17 опытных и молодых театральных трупп из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Мирного (Якутия) покажут свои спектакли.

В афише для взрослых зрителей есть документальный спектакль «Транссиб», поэтический «Облако в хип-хоп-штанах» по стихам Мая-ковского и «Диагноз: Три сестры» по классическому тексту Чехова, современная хореография - «Цикл волны». Для школьников младших и средних классов в афише представлены «Девочка со спичками», «Зверский детектив. Логово зверя», «Вокруг света за 80 дней», «Мой дедушка был вишней», «Театр в кармане». А для самых маленьких зрителей - спектакль «Сказки из маминой сумки».