Афиша Москвы: начали снимать передачи, которые покажут в новогодние праздники

Телевизионщики уже начали снимать передачи, которые покажут в новогодние праздники. Например, гала-концерт «Романтика романса» снимут для канала «Культура». Здесь будет что послушать и на кого посмотреть. Ведущие концерта: Екатерина Гусева и Евгений Кунгуров (их вы можете видеть на фото), а также Аглая Шиловская и Дмитрий Харатьян.
А участвовать в концерте будут Олег Погудин, Этери Бериашвили, Дмитрий Певцов, Нина Шацкая, Иван Ожогин, Сергей Волчков, Мариам Мерабова, группа «Песняры» и другие исполнители и коллективы.
Сопровождать выступления артистов будет симфонический оркестр. Билеты на мероприятие можно оплатить с помощью баллов Пушкинской карты.
«Крокус Сити Холл» м. «Мякинино», ул. Международная, 20.
16 октября. 18.00. От 2000.
Концерт
В зале «Оранжерея» на ВДНХ пройдет концерт заслуженного артиста России, легендарного рокера и блюзмена Евгения Маргулиса. На концертах Маргулиса всегда драйв и живой звук. В последнее время у артиста появилось много новых поклонников, познакомившихся с ним благодаря его телепроекту «Квартирник у Маргулиса».
ВДНХ м. «ВДНХ», проспект Мира, 119.
16 октября. 20.00. От 3000.
Фестиваль
На молодежном фестивале «Жара Cool Fest» выступит целая бригада популярных исполнителей. Организаторы обещают трехчасовое музыкальное шоу, также будет проводиться телесъемка мероприятия. На сцену выйдут Ольга Серябкина, Ваня Дмитриенко, Люся Чеботина, Aнна Асти, Ольга Бузова, Звонкий, Хабиб и многие другие.
«Крокус Сити Холл» м. «Мякинино», ул. Международная, 20.
19 октября. 20.00. От 1800.