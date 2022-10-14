Афиша Москвы: начали снимать передачи, которые покажут в новогодние праздники

Телевизионщики уже начали снимать передачи, которые покажут в новогодние праздники. Например, гала-концерт «Романтика романса» снимут для канала «Культура». Здесь будет что послушать и на кого посмотреть. Ведущие концерта: Екатерина Гусева и Евгений Кунгуров (их вы можете видеть на фото), а также Аглая Шиловская и Дмитрий Харатьян.

А участвовать в концерте будут Олег Погудин, Этери Бериашвили, Дмитрий Певцов, Нина Шацкая, Иван Ожогин, Сергей Волчков, Мариам Мерабова, группа «Песняры» и другие исполнители и коллективы.

Сопровождать выступления артистов будет симфонический оркестр. Билеты на мероприятие можно оплатить с помощью баллов Пушкинской карты.

«Крокус Сити Холл» м. «Мякинино», ул. Международная, 20.

16 октября. 18.00. От 2000.