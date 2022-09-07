Звезды поздравят Москву с Днем города со сцены на Поклонной горе

«Муз-ТВ» присоединится к поздравлению Москвы с Днем города в предстоящие выходные. Столица России отметит 875-летие!

11 сентября телеканал совместно с Департаментом культуры города соберет целое созвездие артистов на концерте «День рождения Москвы на Поклонной горе». Он станет яркой кульминацией двух дней празднования и будет показан в прямом эфире.

Столицу громкими суперхитами поздравят более 30 популярных исполнителей: Николай Басков, Лариса Долина, Лолита, Dabro, Хабиб, Стас Костюшкин, Люся Чеботина, Gayazov$ Brother$, Юлианна Караулова, Mia Boyka, Денис Клявер, Олег Газманов, Анита Цой, Артем Качер, Катя Лель, Жасмин, Алсу, Юля Гврилина, Валя Карнавал, «Блестящие», Рита Дакота, Юлия Савичева, диджей Грув и многие другие звезды.

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Зрителей ждет три часа музыкальной программы с яркими выступлениями, ностальгическими треками и горячими суперновинками, которые впервые прозвучат на многотысячную публику. Готовимся подпевать хитам «Ясные дни», «Ягода малинка», «Женщина, я не танцую», «Малиновая Лада», «Солнце Монако» и другие.