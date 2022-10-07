Zivert рассказала, как пришла к успеху и чего ей это стоило

7 октября в онлайн-кинотеатре Kion и на YouTube-канале МТС Live состоялась премьера документального сериала Zivert Do for love. Этот проект рассказывает историю знаменитой российской поп-певицы Юлии Зиверт, раскрывает ее путь к успеху и знакомит зрителей с самой артисткой, без звездного лоска.

Поклонники узнают, как Юлия готовится к своим выступлениям, как она участвует в постановке хореографии и разработке костюмов. Также певица впервые рассказывает о своей личной жизни и отвечает, нужен ли ей рядом тот самый человек.

Кроме того, показаны уникальные кадры из жизни Zivert, начиная от детских лет и заканчивая настоящим временем. В ленте также появились коллеги, близкие друзья и родственники певицы. Особенно ценны комментарии ее продюсера Богдана Леоновича, который поверил в Юлию в самом начале пути.