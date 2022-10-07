Zivert рассказала, как пришла к успеху и чего ей это стоило

7 октября в онлайн-кинотеатре Kion и на YouTube-канале МТС Live состоялась премьера документального сериала Zivert Do for love. Этот проект рассказывает историю знаменитой российской поп-певицы Юлии Зиверт, раскрывает ее путь к успеху и знакомит зрителей с самой артисткой, без звездного лоска.
Поклонники узнают, как Юлия готовится к своим выступлениям, как она участвует в постановке хореографии и разработке костюмов. Также певица впервые рассказывает о своей личной жизни и отвечает, нужен ли ей рядом тот самый человек.
Кроме того, показаны уникальные кадры из жизни Zivert, начиная от детских лет и заканчивая настоящим временем. В ленте также появились коллеги, близкие друзья и родственники певицы. Особенно ценны комментарии ее продюсера Богдана Леоновича, который поверил в Юлию в самом начале пути.
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«История Зиверт уникальна. Девушка начала серьезно петь лишь в 24 года, по меркам вокалистов это очень поздно. А до этого она искала себя в разных сферах деятельности, мечтая о карьере певицы, но не решаясь на реализацию своей мечты, — говорит режиссер проекта Азат Григорян. — Отделить ее личность от творчества невозможно. Поэтому мы снимали наш фильм в режиме наблюдения, следовали за Юлей по пятам в течение двух месяцев на гастролях, дома, на репетициях и так далее. В фильме мы постараемся ответить на вопрос как найти себя в условиях, когда окружающее пространство диктует тебе то, кем ты, по его мнению, должен быть, и что надо сделать, чтобы найти себя и кайфовать от жизни даже тогда, когда в ней очень много сложностей».
«Я очень давно не давала больших интервью, да и в целом на протяжении моей карьеры их было мало. Мне сложно делиться личным с незнакомыми людьми, но с командой фильма мне было комфортно настолько, что я смогла открыться перед зрителем, и то, чем я в итоге поделилась, абсолютно искренне, — отмечает Зиверт. — За время съемок мы много раз обращались к истокам, чтобы зритель мог понять и ощутить, почему я так или иначе чувствую определенные вещи, почему я создаю музыку».
Добавим, что сериал состоит из трех эпизодов. В нем также задействованы Дима Билан, Мот, Niletto, Елена Летучая, Баста и другие звезды.