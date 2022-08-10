Жанна Агузарова выступит на летней площадке в Москве

13 августа Жанна Агузарова выступит в Москве. Концерт королевы русского рок-н-ролла состоится в парке Красная Пресня, на летней площадке «ГлавLето».

60-летняя артистка исполнит все золотые хиты и свои новые песни. Зрителей ждет космический голос Жанны, ее внеземное обаяние и эпатажный стиль.

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Добавим, что это выступление было назначено на 29 июля, но затем его перенесли на 13 августа. Все купленные ранее билеты действительны. А новые можно приобрести здесь.

Начало концерта — в 20:00.