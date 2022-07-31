«Я не боюсь!»: Сергей Лазарев назвал точные даты концертов своего нового шоу

Осенью 2022 года певец Сергей Лазарев представит поклонникам свое новое концертное шоу под названием «Я не боюсь!»

31 июля он объявил точные даты презентаций новой программы:

21 сентября – Минск (дворец Республики);

24 сентября - Санкт-Петербург (спортивный комплекс «Юбилейный»);

26 октября – Москва («Крокус Сити Холл»).

«Как всегда, готовлю для вас супер яркое шоу! Жду нашей встречи!» - написал исполнитель в Telegram.

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Анонсировано, что «Я не боюсь!» представит поклонникам Лазарева не только обновленное звучание его признанных хитов, но и премьерные песни 2022 года, которые не звучали в предыдущих шоу, и даже совершенно новые треки, еще не представленные публике. Все это будет подкреплено масштабными декорациями, светом, звуком и экранами.