Вышел новый сингл Гузель Хасановой «Иллюзии»

22 июля на всех цифровых музыкальных площадках появился новый трек певицы Гузель Хасановой «Иллюзии».

«Все мы держимся за иллюзии. Порой цепляемся из последних сил. Мы держимся за те идеи, которые оправдывают наш образ жизни, наши мысли и поведение. Которые помогают нам двигаться дальше и придают нашей жизни неповторимый смысл. И держимся мы за иллюзии до тех пор, пока цена за них не становится слишком высокой», — комментирует свою новую песню 29-летняя артистка.

«Взросление и внутренний рост требуют болезненного столкновения с реальностью и прощания с иллюзиями, которые когда-то, став спасением, теперь тянут нас на дно».