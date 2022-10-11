Встречайте новый музыкальный фестиваль - «Жара Cool Fest»

В Москве теперь будет проводиться новый музыкальный фестиваль – «Жара Cool Fest». 19 октября событие состоится впервые. Место действия - Crocus City Hall.

Организаторы уже называют его главным молодежным фестивалем года, а также международным событием. Трехчасовой концерт соберет кумиров молодежи и лидеров чартов. Зрителей ждут яркое шоу и неожиданные дуэты.

На сцену выйдут Anna Asti, Мари Краймбрери, Ольга Бузова, Звонкий, Artik & Asti, Леша Свик, Ольга Серябкина, Ваня Дмитриенко, Tenderlybae, Люся Чеботина, Коста Лакоста, Guma, Mia Boyka, Mari Mirai, Хабиб, Galibri & Mavik, Bahh Tee & Turken и многие другие артисты.