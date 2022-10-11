Встречайте новый музыкальный фестиваль - «Жара Cool Fest»

Десятки поп-исполнителей соберутся на одной сцене в Москве.
Ольга Бузова

Ольга Бузова на сцене. Фото: предоставлено организаторами

В Москве теперь будет проводиться новый музыкальный фестиваль – «Жара Cool Fest». 19 октября событие состоится впервые. Место действия - Crocus City Hall.

Организаторы уже называют его главным молодежным фестивалем года, а также международным событием. Трехчасовой концерт соберет кумиров молодежи и лидеров чартов. Зрителей ждут яркое шоу и неожиданные дуэты.

На сцену выйдут Anna Asti, Мари Краймбрери, Ольга Бузова, Звонкий, Artik & Asti, Леша Свик, Ольга Серябкина, Ваня Дмитриенко, Tenderlybae, Люся Чеботина, Коста Лакоста, Guma, Mia Boyka, Mari Mirai, Хабиб, Galibri & Mavik, Bahh Tee & Turken и многие другие артисты.

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Событие организуют те же люди, что и международный фестиваль «Жара» в Баку. На концерте будет вестись телевизионная съемка. Начало шоу - в 20:00.

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