В Крыму устроят большой концерт-трибьют «Иванушек International»

На крымском фестивале «Таврида.АРТ», который пройдет в этом году с 15 по 19 августа, будет организовано шоу, посвященное группе «Иванушки International». Оно станет одним из главных событий масштабного мероприятия.

Это будет трибьют-шоу. Вместе с молодыми музыкантами - резидентами арт-кластера «Таврида» - на сцене выступят группы «Фабрика», «Корни», «Рондо», исполнители Хабиб, Haru, Антон Токарев и другие певцы. Вместе они споют песни культовой российской поп-группы.

А сами «Иванушки» подключатся к концерту в онлайн-формате и будут выполнять функции ведущих концерта.