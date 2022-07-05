«Ты верни мне ее, Москва!»: Анатолий Цой и Любовь Успенская спели дуэтом

5 июля вышла песня-дуэт Любови Успенской и Анатолия Цоя под названием «Ты верни мне ее, Москва!».

Артисты готовили эту коллаборацию на протяжении двух лет, долго искали «ту самую мелодию» и качественный звук. Результатом долгих поисков стал новый романтичный трек о Москве, которая выступила в песне олицетворением определенного образа жизни, полного встреч, расставаний и безразличия.

Как рассказали певцы, композиция является криком души, пытающейся найти теплое пристанище в холодных стенах каменных джунглей. Но у города свои правила, поэтому герои песни просят хотя бы оставить ориентир — маленький огонек, указывающий путь, дающий надежду на счастье.

Трек наполнен светлой грустью путников, безуспешно ищущих любовь по свету. Эта песня о поиске самого себя и тех препятствиях, которые могут подстерегать мечтателей на улочках жизни, где чувства бьются о стены, пытаясь найти отклик в других сердцах.

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