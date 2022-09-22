«Ты должна быть сильной»: у реалити «Новые Пацанки» появился эмоциональный саундтрек

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Напомним, в «Новых Пацанках» пятнадцать девушек с непростыми судьбами попытаются проработать травмы своего прошлого и начать новую жизнь. Они являются заложницами неблагополучного окружения и пагубного образа жизни. Телепроект для них — последний шанс измениться и начать жить по-другому.

Смотрите первый выпуск «Новых Пацанок» - 22 сентября в 19:00 на канале «Пятница!»

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