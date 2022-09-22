«Ты должна быть сильной»: у реалити «Новые Пацанки» появился эмоциональный саундтрек

У шоу «Новые Пацанки» на канале «Пятница!» появился собственный саундтрек – это сингл «Лампочка» от певицы Асии. Композиция получила эмоциональную окраску, олицетворяющую непростые судьбы героинь социального реалити.
По словам исполнительницы, это песня-поддержка. С ее помощью Асия хочет помочь девушкам преодолеть непростой период в жизни и обрести веру в себя.
«Когда я впервые узнала о проекте «Пацанки», сразу подумала, что хочу написать саундтрек к нему. Я знала, какая песня должна быть. Я видела девчонок с похожими судьбами, поэтому припев написался за несколько минут, — поделилась певица. — Мне не хотелось полностью пропитывать текст жалостью и безысходностью. Я хотела бы сказать каждой, что жизнь – штука непростая, но ты держись, у тебя нет другого выхода, ты должна быть сильной и в итоге прийти к своему счастью, я в тебя верю!»
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Напомним, в «Новых Пацанках» пятнадцать девушек с непростыми судьбами попытаются проработать травмы своего прошлого и начать новую жизнь. Они являются заложницами неблагополучного окружения и пагубного образа жизни. Телепроект для них — последний шанс измениться и начать жить по-другому.
Смотрите первый выпуск «Новых Пацанок» - 22 сентября в 19:00 на канале «Пятница!»
Слушайте официальный саундтрек передачи Асия – «Лампочка» на всех музыкальных площадках.