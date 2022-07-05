Три десятилетия музыки: фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» пройдет в 30-й раз

18 и 19 июля в Ледовом дворце Северной столицы пройдет международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». В этом году мероприятие отметит свое 30-летие, так как его история началась в 1992-м.

«За три десятилетия своего существования, фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» стал одним из самых ожидаемых музыкальных событий. Своим масштабом и именами участников разных лет фестиваль известен далеко за пределами нашей страны, что позволяет закрепить в сознании молодого поколения образ России и Санкт-Петербурга как центра музыкальной культуры», — говорят организаторы.

В разные годы гостями фестиваля становились: A-Ha, Пола Абдул, Анастэйша, Баста Раймс, Whitesnake, Джо Кокер, Хосе Каррерас, Status Quo, Брайан Мэй из группы Queen, Хулио Иглесиас, Ринго Старр, Deep Purple, Кевин Костнер, Вуди Аллен, The Jacksons, Scorpions, Ален Делон, Зуккеро, Джейсон Деруло, Сара Коннор и многие другие артисты.

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В юбилейном году на сцену фестиваля выйдет много молодых, или лучше сказать «сверхновых» звезд.

18 июля для зрителей споют: Mia Boyka, Хабиб, Люся Чеботина, ЮрКисс, Dabro, Cosmos girls, Дава, Аня Покров, Ваша Маруся и другие фрешмены.

19 июля выступят уже более взрослые звезды: Бурито, Николай Басков, Дима Билан, «Земляне», Артем Качер, Денис Клявер, Юлия Ковальчук, Владимир Пресняков, Елена Север, Стас Пьеха, Юля Савичева, Бьянка, Алексей Чумаков, Сосо Павлиашвили, Валерия, Григорий Лепс и другие.

Концерты также покажут по Первому каналу.

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