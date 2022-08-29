Тейлор Свифт выиграла статуэтку «Видео года» на MTV VMA 2022 и анонсировала новый альбом

28 августа в Америке наградили лучшие музыкальные клипы на церемонии MTV VMA 2022. Триумфатором вечера стала 32-летняя певица Тейлор Свифт. Ее 15-минутная работа All Too Well: The Short Film была признана видео года.
Получая награду, Тейлор поблагодарила своих фанатов, без которых ничего бы не получилось, и на эмоциях объявила дату выхода своего следующего, уже десятого альбома. Пластинка получила название Midnights («Полночи»), она выйдет 21 октября. Предыдущее два альбома Свифт выпустила с небольшим промежутком в 2020 году.
Добавим, что статуэтка «Альбом года» досталась Гарри Стайлсу, «Группа года» — корейскому бой-бэнду BTS, «Исполнитель года» — рэперу Бэд Банни, «Лучший новый артист» — Дав Камерон, «Лучшая песня» — Билли Айлиш.
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Также по две награды получили рок-группа Red Hot Chili Peppers и рэперша Ники Минаж. Еще были отмечены итальянцы Maneskin, канадец The Weeknd, бразильянка Анитта и кореянка Лиса.