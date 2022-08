Тейлор Свифт выиграла статуэтку «Видео года» на MTV VMA 2022 и анонсировала новый альбом

28 августа в Америке наградили лучшие музыкальные клипы на церемонии MTV VMA 2022. Триумфатором вечера стала 32-летняя певица Тейлор Свифт. Ее 15-минутная работа All Too Well: The Short Film была признана видео года.

Получая награду, Тейлор поблагодарила своих фанатов, без которых ничего бы не получилось, и на эмоциях объявила дату выхода своего следующего, уже десятого альбома. Пластинка получила название Midnights («Полночи»), она выйдет 21 октября. Предыдущее два альбома Свифт выпустила с небольшим промежутком в 2020 году.