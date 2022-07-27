Танцы на пилоне: Сергей Лазарев анонсировал новый клип

28 июля у популярного певца Сергея Лазарева выйдет новый клип под названием «Танцуй». Накануне артист объявил, что премьера состоится в три часа дня.
В коротком тизере своей новой видеоработы 39-летний вокалист показал девушку, танцующую на пилоне, на движения которой он приехал посмотреть. Также Сергей отметил, что сюжет основан на реальных событиях.
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Напомним, что в 2021 году Лазарев выпустил мини-альбом и три клипа, в том числе, один совместный с Владом Топаловым. В 2022-м у певца пока не было музыкальных релизов.
Добавим, что этим летом Сергей активно гастролирует и даже дал бесплатный концерт для беженцев из Донбасса.