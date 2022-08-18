«Танцуй под опавшие рубли»: певица Dianova презентовала свой первый клип

18 августа восходящая звезда 27-летняя певица Dianova презентовала клип на свою дебютную песню «Танцуй».
Хотя съемки музыкального видео и увлекли девушку, не обошлось без трудных моментов, в которых ей пришлось преодолеть свои страхи.
«Самой сложной сценой для меня была сцена с горящей книгой... В моей жизни был печальный опыт с огнем. Однажды у меня загорелась рука от свечи, я получила серьезные ожоги, после этого я долго не могла прийти в себя, ведь у меня был такой шок, я даже не могла себе помочь, если бы моя мама не спасла меня, не знаю что было бы», — рассказала артистка.
«С тех пор я очень боюсь огня, а на моей руке осталось напоминание в виде шрама. Сначала я категорически отказывалась сниматься с горящей книгой в руках, но поборола свой страх ради красивого кадра, и не зря».
Режиссером клипа выступила Даниэль Рубинштейн, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе и продолжает сотрудничать с российскими артистами. В Москве она успела поработать с такими известными звездами, как Елена Темникова, Ляпис Трубецкой и группа «Пошлая Молли». У Даниэль свой странный, узнаваемый, немного артхаусный стиль, благодаря этому клип получился таким неординарным.
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Добавим, что Dianova (настоящее имя — Вероника Дианова) родилась в артистической семье. Ее дедушка был популярным исполнителем, но на попытки маленькой внучки петь, он всегда реагировал негативно: говорил, что она обделена талантом. Будущая звезда сумела уговорить маму отвести ее в музыкальную школу, куда успешно поступила, но в стенах учебного заведения вновь встретила низкую оценку своих возможностей от педагога. Девушка всю жизнь боролась с критикой в адрес своего творчества, но не сдалась. Закончив журфак в одном из екатеринбургских вузов, сейчас она покоряет профессиональную сцену в Москве. Стоит отметить, что певица является автором музыки и текстов своих песен, что нынче встречается не так часто.