«Танцуй под опавшие рубли»: певица Dianova презентовала свой первый клип

18 августа восходящая звезда 27-летняя певица Dianova презентовала клип на свою дебютную песню «Танцуй».

Хотя съемки музыкального видео и увлекли девушку, не обошлось без трудных моментов, в которых ей пришлось преодолеть свои страхи.

«Самой сложной сценой для меня была сцена с горящей книгой... В моей жизни был печальный опыт с огнем. Однажды у меня загорелась рука от свечи, я получила серьезные ожоги, после этого я долго не могла прийти в себя, ведь у меня был такой шок, я даже не могла себе помочь, если бы моя мама не спасла меня, не знаю что было бы», — рассказала артистка.

«С тех пор я очень боюсь огня, а на моей руке осталось напоминание в виде шрама. Сначала я категорически отказывалась сниматься с горящей книгой в руках, но поборола свой страх ради красивого кадра, и не зря».