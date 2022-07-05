Сверкнула фигурой и ушла от поцелуя: Кристина Орбакайте снялась в новом клипе

На новых кадрах звезда не стесняется демонстрировать свою фигуру, и надо сказать, что по стройности она не уступает молодым актрисам.

Больше новостей из жизни знаменитостей ищите в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Добавим, что Орбакайте старается стабильно выпускать по два клипа в год и при этом продолжает активно сниматься в кино и сериалах.

Смотрите также