Сверкнула фигурой и ушла от поцелуя: Кристина Орбакайте снялась в новом клипе

8 июля выйдет новая трек певицы.
Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

5 июля певица Кристина Орбакайте анонсировала свой новый сингл «Нравишься». Новая работа 51-летней артистки выйдет 8-го числа, а сразу вместе с ней и клип.

Кристина показала поклонникам отрывки из будущего музыкального видео. В них она изображена в спортзале в костюме для аэробики. Певицу окружают молодые спортсмены, а один из них даже норовит поцеловать дочку Аллы Пугачевой.

На новых кадрах звезда не стесняется демонстрировать свою фигуру, и надо сказать, что по стройности она не уступает молодым актрисам.

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Добавим, что Орбакайте старается стабильно выпускать по два клипа в год и при этом продолжает активно сниматься в кино и сериалах.

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