Spice Girls отметят 25-летие второго альбома новой пластинкой

За всю музыкальную карьеру у культовой поп-группы Spice Girls вышло всего три студийных альбома. Второму — Spiceworld 1997-го — в этом году исполнится 25 лет. «Перчинки» решили отпраздновать эту дату, перевыпустив пластинку.
В новом релизе, который получил название Spiceworld 25, будут все те же треки, но с некоторыми добавлениями. В нем появятся бонус-треки Outer Space Girls и Walk of Life, а также 15-минутный мегамикс Spice Girls Party Mix. В обновленное издание также войдет демо-запись Step to Me.
«Эра Spiceworld была для нас таким веселым временем, — цитирует журнал People официальное заявление группы. — У нас только что вышел первый альбом Spice, мы путешествовали по всему миру и встречались с нашими замечательными фанатами, мы выпустили наш второй альбом, и у нас был собственный фильм! Кто бы мог подумать? Безумно думать, что с тех пор прошло 25 лет».
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Пластинка Spiceworld 25 выйдет 4 ноября и будет доступна в различных форматах.