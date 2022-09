Spice Girls отметят 25-летие второго альбома новой пластинкой

За всю музыкальную карьеру у культовой поп-группы Spice Girls вышло всего три студийных альбома. Второму — Spiceworld 1997-го — в этом году исполнится 25 лет. «Перчинки» решили отпраздновать эту дату, перевыпустив пластинку.

В новом релизе, который получил название Spiceworld 25, будут все те же треки, но с некоторыми добавлениями. В нем появятся бонус-треки Outer Space Girls и Walk of Life, а также 15-минутный мегамикс Spice Girls Party Mix. В обновленное издание также войдет демо-запись Step to Me.