Солистки группы «Тутси» закрутили роман с одним мужчиной в новом клипе

13 июля у группы «Тутси» состоялась премьера первого после камбэка клипа.
По сюжету нового музыкального ролика «Пропади все пропадом», солистки Ира Ортман, Маша Вебер, Леся Ярославская и Наташа Ростова завязли в трагически-романтических отношениях с одним и тем же мужчиной.
«Это история болезненного расставания с любимым человеком. Мы хотели показать, как одна девушка проживает все стадии «принятия неизбежного»: отрицание, депрессия, гнев, принятие. Лирическая героиня меняет свое лицо в зависимости от того, какую стадию она переживает в данный момент. Не меняется только главный герой. Его образ проходит через все четыре истории, собирая сюжетную линию в единое целое», - пояснила свою задумку режиссер клипа Маша Куликова.
Наташа Ростова сыграла отрицание.
«В момент расставания каждая из нас проявит свой характер по-разному. И я действительно буду в отрицании и несогласии! Всегда! Даже если мне самой захочется расстаться», - говорит артистка.
Маша Вебер сыграла депрессию, а еще постельную сцену.
«Во многих своих сольных клипах я нахожусь в постели, и это для меня привычное состояние, - отмечает звезда. - Кроме этого, мне очень понравились наши образы в клипе, они очень лаконичные. Хотя обычно наша группа ассоциируется с чем-то пестрым».
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Леся Ярославская показала гнев.
«Конечно, я злилась из-за этого, не хотелось делить парня! Но в итоге, я успокоилась и осталась довольна, что такой красивый, харизматичный герой украсил нашу историю», - вспоминает певица.
Ирине Ортман осталось сыграть принятие.
«Мы, девочки, такие уже, в хорошем смысле этого слова, взрослые, состоявшиеся. Надеюсь, что зритель получит такое же удовольствие от просмотра клипа, как и мы», - подытожила она.
В конце клипа все участницы группы смело шагают вперед по улице, символизируя внутреннюю силу единой героини и ее продолжающийся поиск «своего» человека.