Солистки группы «Тутси» закрутили роман с одним мужчиной в новом клипе

Наташа Ростова сыграла отрицание.

«В момент расставания каждая из нас проявит свой характер по-разному. И я действительно буду в отрицании и несогласии! Всегда! Даже если мне самой захочется расстаться», - говорит артистка.

Маша Вебер сыграла депрессию, а еще постельную сцену.

«Во многих своих сольных клипах я нахожусь в постели, и это для меня привычное состояние, - отмечает звезда. - Кроме этого, мне очень понравились наши образы в клипе, они очень лаконичные. Хотя обычно наша группа ассоциируется с чем-то пестрым».

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Леся Ярославская показала гнев.

«Конечно, я злилась из-за этого, не хотелось делить парня! Но в итоге, я успокоилась и осталась довольна, что такой красивый, харизматичный герой украсил нашу историю», - вспоминает певица.

Ирине Ортман осталось сыграть принятие.

«Мы, девочки, такие уже, в хорошем смысле этого слова, взрослые, состоявшиеся. Надеюсь, что зритель получит такое же удовольствие от просмотра клипа, как и мы», - подытожила она.

В конце клипа все участницы группы смело шагают вперед по улице, символизируя внутреннюю силу единой героини и ее продолжающийся поиск «своего» человека.