Шура и Лена Борщева выпустили совместный трек «Танцы в машине»

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41-летняя Борщева выступила под псевдонимом Lena Bokota. Под ним она теперь будет выступать в качестве певицы. Ранее в 2022 году она выпустила синглы «Дамбо» и «Веснушки». А еще раньше у артистки вышли песни «Папа дочек» и «Кастинг».

47-летний Шура Медведев уже давно выпускает новую музыку не альбомами, а по 1–2 сингла в год. В 2021-м певец пережил момент триумфа, победив во втором сезоне музыкального телешоу «Суперстар! Возвращение».

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