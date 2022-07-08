Шура и Лена Борщева выпустили совместный трек «Танцы в машине»

Лето продолжается с новым музыкальным дуэтом.
Шура и Лена Борщева

Шура и Лена Борщева спели дуэтом. Фото: t.me/shuramedvedev

8 июля комедиантка Елена Борщева и певец Шура представили свою музыкальную коллаборацию. Звездный дуэт выпустил песню «Танцы в машине».

Любопытно, что до этого артисты не анонсировали совместный трек. Теперь в TikTok, очевидно, появится море видео из автомобилей, снятых под этот хит.

Больше новостей из жизни знаменитостей ищите в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

41-летняя Борщева выступила под псевдонимом Lena Bokota. Под ним она теперь будет выступать в качестве певицы. Ранее в 2022 году она выпустила синглы «Дамбо» и «Веснушки». А еще раньше у артистки вышли песни «Папа дочек» и «Кастинг».

47-летний Шура Медведев уже давно выпускает новую музыку не альбомами, а по 1–2 сингла в год. В 2021-м певец пережил момент триумфа, победив во втором сезоне музыкального телешоу «Суперстар! Возвращение».

Смотрите также

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  