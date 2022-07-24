Shaman выступит в «Крокус Сити Холле» с программой «Я русский»

Певец Shaman (Ярослав Дронов) собрался в масштабный гастрольный тур по России. В планах у 30-летнего артиста сотня городов, но ключевой концерт запланирован на 9 марта 2023 года в столичном «Крокус Сити Холле».

Шоу исполнителя будет называться «Я русский» - в честь его новой песни, клип на которую вокалист представил 22 июля. Музыка и слова композиции являются авторскими.