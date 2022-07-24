Shaman выступит в «Крокус Сити Холле» с программой «Я русский»

Певец Shaman (Ярослав Дронов) собрался в масштабный гастрольный тур по России. В планах у 30-летнего артиста сотня городов, но ключевой концерт запланирован на 9 марта 2023 года в столичном «Крокус Сити Холле».
Шоу исполнителя будет называться «Я русский» - в честь его новой песни, клип на которую вокалист представил 22 июля. Музыка и слова композиции являются авторскими.
«Я решил назвать мой сольный концерт «Я русский», потому что это не просто песня, это состояние души», - цитирует ТАСС высказывание Дронова.
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Ближайшие концерты исполнителя:
- 7 августа – Санкт-Петербург;
- 16 августа – Сочи;
- 17 августа – Анапа;
- 18 августа – Геленджик;
- 20 августа – Новороссийск;
- 18 сентября – Домодедово;
- 25 сентября – Коломна;
- 27 сентября – Липецк;
- 28 сентября – Тамбов.