Shaman выступит в «Крокус Сити Холле» с программой «Я русский»

Певец активно гастролирует по России.
Shaman

Shaman. Фото: Global Look Press

Певец Shaman (Ярослав Дронов) собрался в масштабный гастрольный тур по России. В планах у 30-летнего артиста сотня городов, но ключевой концерт запланирован на 9 марта 2023 года в столичном «Крокус Сити Холле».

Шоу исполнителя будет называться «Я русский» - в честь его новой песни, клип на которую вокалист представил 22 июля. Музыка и слова композиции являются авторскими.

«Я решил назвать мой сольный концерт «Я русский», потому что это не просто песня, это состояние души», - цитирует ТАСС высказывание Дронова.

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    Ближайшие концерты исполнителя:

    • 7 августа – Санкт-Петербург;
    • 16 августа – Сочи;
    • 17 августа – Анапа;
    • 18 августа – Геленджик;
    • 20 августа – Новороссийск;
    • 18 сентября – Домодедово;
    • 25 сентября – Коломна;
    • 27 сентября – Липецк;
    • 28 сентября – Тамбов.
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