«Самое главное событие в истории «Руки Вверх!»: Сергей Жуков пригласил поклонников на концерт в «Лужниках»

2 июля Сергей Жуков повторит достижение Басты и соберет стадион «Лужники». В социальных сетях 46-летний певец назвал этот концерт «самым главным событием в истории «Руки Вверх!»
«Десятки тысяч счастливых лиц и сорванных голосов, слезы счастья и любви, три часа ваших любимых песен в унисон с огромным стадионом, танцы до мозолей на ногах, тысячи фото и видео! Это будет день, который вы запомните на всю жизнь!» — анонсировал певец в Telegram.
«Вас ждет космическое шоу, тонны техники, самый лучший звук, новые знакомства, ваши самоорганизованные афтерпати после концерта, «Алешка» на репите и самая длинная бессонная ночь!»
Напомним, что после окончания пандемии Жуков все-таки поехал в большой стадионный тур. Перед московскими «Лужниками» он собрал масштабные площадки в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Самаре. Далее последуют концерты 16 июля в Петербурге, 10 сентября в Казани, 11 сентября в Набережных Челнах, 15 сентября в Архангельске и 18 сентября в Мурманске.