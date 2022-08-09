Роза и ракета: дуэт Бритни Спирс и Элтона Джона официально подтвержден

В Сети появилась официальная информация о музыкальном дуэте Бритни Спирс и Элтона Джона.
Ранее сообщалось, что звезды записали в одной из студий на Беверли-Хиллз новую версию хита Tiny Dancer. 8 августа представители артистов разослали релиз о том, что трек будет называться Hold me closer («Держи мне ближе»), он выйдет в ближайшие дни.
Издание Variety опубликовало присланную обложку сингла. На ней есть только название песни и два эмодзи — роза и ракета. Первая, очевидно, символизирует Бритни, а вторая — сэра Элтона.
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Новый трек ознаменует возвращение Спирс в музыку. Так как из-за многолетнего опекунства своего отца певица с 2016 года не выпускала новых песен, а с 2019-го и вовсе перестала выступать на сцене.
Первые месяцы своей долгожданной свободы 40-летняя поп-звезда потратила на обустройство личной жизни: неудачно забеременела, купила новый дом и вышла замуж. А поклонники все гадали, когда же она возобновит музыкальную карьеру.