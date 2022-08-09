Роза и ракета: дуэт Бритни Спирс и Элтона Джона официально подтвержден

В Сети появилась официальная информация о музыкальном дуэте Бритни Спирс и Элтона Джона.

Ранее сообщалось, что звезды записали в одной из студий на Беверли-Хиллз новую версию хита Tiny Dancer. 8 августа представители артистов разослали релиз о том, что трек будет называться Hold me closer («Держи мне ближе»), он выйдет в ближайшие дни.

Издание Variety опубликовало присланную обложку сингла. На ней есть только название песни и два эмодзи — роза и ракета. Первая, очевидно, символизирует Бритни, а вторая — сэра Элтона.