Рената Литвинова поехала на Кипр - поддержать Земфиру в музыкальном туре

В ночь на 9 октября уехавшая из России актриса Рената Литвинова сообщила поклонникам в Telegram, что она будет присутствовать на первом концерте своей подруги, певицы Земфиры в ее новом музыкальном туре. А пройдет шоу в эту же дату в городе Лимассол, Кипр.
Накануне, 8 октября, Зефира выпустила мини-альбом проекта «Земфира от Луки». Но ее тур посвящен пластинке «Бордерлайн» 2021 года. На сайте артистки указаны следующие города гастролей:
- 9 октября - Лимассол, Кипр;
- 11 октября - Тель-Авив, Израиль;
- 14 октября - Стамбул, Турция;
- 16 октября - Вена, Австрия;
- 18 октября - Прага, Чехия;
- 21 октября - Оффенбах, Германия;
- 23 октября - Гамбург, Германия;
- 26 октября - Берлин, Германия;
- 30 октября - Париж, Франция;
- 1 ноября - Гаага, Нидерланды;
- 3 ноября - Лондон, Великобритания.
Российских городов в графике не значится.
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Напомним, Земфира и Рената Литвинова уехали в Францию в 2022 году, не поддержав политические события в России.