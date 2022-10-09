Рената Литвинова поехала на Кипр - поддержать Земфиру в музыкальном туре

В ночь на 9 октября уехавшая из России актриса Рената Литвинова сообщила поклонникам в Telegram, что она будет присутствовать на первом концерте своей подруги, певицы Земфиры в ее новом музыкальном туре. А пройдет шоу в эту же дату в городе Лимассол, Кипр.

Накануне, 8 октября, Зефира выпустила мини-альбом проекта «Земфира от Луки». Но ее тур посвящен пластинке «Бордерлайн» 2021 года. На сайте артистки указаны следующие города гастролей:

9 октября - Лимассол, Кипр;

11 октября - Тель-Авив, Израиль;

14 октября - Стамбул, Турция;

16 октября - Вена, Австрия;

18 октября - Прага, Чехия;

21 октября - Оффенбах, Германия;

23 октября - Гамбург, Германия;

26 октября - Берлин, Германия;

30 октября - Париж, Франция;

1 ноября - Гаага, Нидерланды;

3 ноября - Лондон, Великобритания.

Российских городов в графике не значится.

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Напомним, Земфира и Рената Литвинова уехали в Францию в 2022 году, не поддержав политические события в России.