Продал машину, чтобы покорить Москву: встречайте нового певца Севлада

Артист из Приднестровья выпустил дебютный сингл на русском языке.
Севлад

Севлад. Фото: личный архив артиста

25 августа свой дебютный сингл представила восходящая звезда эстрады, певец Савлад, он же Сергей Владимир (это его настоящее имя). До этого артист исполнял только каверы, но теперь готов начать собственный путь в музыкальной индустрии.

Его новую песню «Только для тебя» написали Андрей Покутной и Инна Рахманинова, чьи композиции исполняют Стас Михайлов, Григорий Лепс, Николай Басков, Эмин, Слава и другие известные артисты. А Севлад уже готовит следующий трек.

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Новый для Москвы певец, он имеет довольно интересную творческую историю. Севлада называют «золотым голосом Приднестровья». На своей родине он завоевал популярность, используя блестящее музыкальное образование и мощный вокал, стал лауреатом множества конкурсов и фестивалей.

Теперь певец решил выйти на более серьезный уровень и ради своей мечты поставил на карту все: продал машину и уехал в Москву, чтобы стать знаменитым в России. Получится у него или нет, покажет время, а сейчас слушаем песню «Только для тебя» на всех музыкальных площадках.

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