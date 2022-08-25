Продал машину, чтобы покорить Москву: встречайте нового певца Севлада

25 августа свой дебютный сингл представила восходящая звезда эстрады, певец Савлад, он же Сергей Владимир (это его настоящее имя). До этого артист исполнял только каверы, но теперь готов начать собственный путь в музыкальной индустрии.

Его новую песню «Только для тебя» написали Андрей Покутной и Инна Рахманинова, чьи композиции исполняют Стас Михайлов, Григорий Лепс, Николай Басков, Эмин, Слава и другие известные артисты. А Севлад уже готовит следующий трек.