Песня без названия: Лариса Долина записала дуэт со Стасом Ярушиным

18 июня певица Лариса Долина отправилась в студию, чтобы записать новую песню в дуэте с актером Станиславом Ярушиным, который выступил автором этой композиции.

«С названием пока пауза… Вчера придумать не смогли. Зато получилась очень душевная и теплая песня о самом главном», - поделилась Долина с поклонниками в Telegram.

Ярушин тоже анонсировал дуэт в социальных сетях. Но точную дата релиза трека звезды не сообщили.

Добавим, что, кроме съемок в «Универе» и шоу на ТНТ, 41-летний Стас еще и поет, и участвует в музыкальных проектах. На его счету уже три альбома.

А 66-летняя Лариса Александровна Долина продолжает активно поддерживать молодых исполнителей. Совсем недавно у нее вышли песня и клип «Больше ни слова» с 38-летним Александром Еловских.

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