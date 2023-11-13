«Горящие глаза, слезы и абсолютное счастье»: Сати Казанова рассказала об увлечении древними мантрами

Сати Казанова стала гостьей шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Экс-участница группы «Фабрика» рассказала о своем проекте Sati Ethnica и поделилась впечатлениями от первых концертов.
В группе «Фабрика» Сати выступала до 2010 года, потом начала сольную карьеру, но в 2016 году в один миг исчезла со страниц светской хроники и практически не появлялась на светских раутах, изредка радуя публику синглами. Ведущие шоу «Мурзилки Live» вспомнили, что давно уже замечали определенные склонности и особенности Сати.
«Недавно девчонки с «Фабрики» к нам приходили, и мы вспоминали былые годы. Я им говорю: «Слушайте, я помню Сати в Турции на нашем проекте «5 звезд Авторадио». Встаешь рано утром, а Сати уже сидит на пирсе и медитирует», – отметил Брагин.
На «Авторадио» Сати спела песню на родном кабардинском языке. Фото: «Авторадио»
Увлечение певицы древними практиками нашло продолжение в музыкальном проекте Sati Ethnica, в основе творческой концепции которого – старинные мантры в современном звучании. Слушатели «Авторадио» услышали одно из сакральных и мистичных произведений из репертуара коллектива. Guashamahua прозвучала в живом исполнении гостьи.
«Обычно мы берем древние санскритские тексты из священных вед и делаем компиляции. Упаковываем их в модное, классное, мощное электронное звучание, наряду с живой игрой потрясающих музыкантов на этнических инструментах», – поделилась Сати Казанова.
Проект с каждым годом прибавляет в популярности. 5 ноября наблюдался солдаут в Новосибирске.
«Это не объясняется никакой логикой. Из сердца в сердце. За два часа концерта не было спето ни слова, которое бы публика могла понять. Все было на санскрите, на хинди, на каком-то ином наречии – они ничегошеньки не понимали. Но в итоге – горящие глаза, слезы, мурашки, какой-то экстаз и абсолютное счастье… А как они танцевали! Ведь сибирская публика такая сдержанная. Вы же знаете? Это было несравнимо – начало и через полтора часа концерта. Таких оваций я вообще не помню», – призналась артистка.
Она исполняет старинные мантры в современном звучании. Фото: «Авторадио»
Сати считает, что ее миссия – сочинять и исполнять музыку, которая трансформирует, вдохновляет и исцеляет. Концерт в Новосибирске это полностью подтвердил, трансформация в головах и душах была очевидной.
«Я в это верю. Ведь есть такой закон. Во что ты веришь, то и становится твоей правдой, твоей реальностью. За эти два часа люди понимают, что все, что я говорю, о чем я пою – правда. На сцене я не одна, нас целая команда, и мы все свято верим в эту правду. И это оказывается таким заразительным, что в зале не остается ни одного, кто бы сидел или скучал. Сейчас мы замахнулись на «Крокус», там будет особенный концерт», – заявила певица.
Проект активно гастролирует, начиная с лета этого года. Завершится тур 23 ноября в Москве концертом в «Крокус Сити Холл», который будет полностью акустическим.