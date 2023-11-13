«Горящие глаза, слезы и абсолютное счастье»: Сати Казанова рассказала об увлечении древними мантрами

Увлечение певицы древними практиками нашло продолжение в музыкальном проекте Sati Ethnica, в основе творческой концепции которого – старинные мантры в современном звучании. Слушатели «Авторадио» услышали одно из сакральных и мистичных произведений из репертуара коллектива. Guashamahua прозвучала в живом исполнении гостьи.

«Обычно мы берем древние санскритские тексты из священных вед и делаем компиляции. Упаковываем их в модное, классное, мощное электронное звучание, наряду с живой игрой потрясающих музыкантов на этнических инструментах», – поделилась Сати Казанова.

Проект с каждым годом прибавляет в популярности. 5 ноября наблюдался солдаут в Новосибирске.