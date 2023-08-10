Песни из мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» стали доступны для прослушивания на стриминговых сервисах

9 августа музыкальный альбом нового мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» Театра МДМ стал доступен для прослушивания на всех стриминговых сервисах. Это 20 песен группы «Секрет», записанных в исполнении лучших мюзикловых артистов и бэнда – так, как они звучат на сцене.

Актуальные аранжировки любимых хитов, написанные музыкальным руководителем постановки, обладателем премии «Золотая Маска» Евгением Заготом, с энтузиазмом приняли как поклонники «Секрета», так и сами участники знаменитого бит-квартета: Максим Леонидов, Николай Фоменко, Алексей Мурашов и Андрей Заблудовский.

«Новых аранжировок требовало и время, и драматургия, и то, что музыка в спектакле исполняется большим количеством инструментов, а в песнях часто используются хоры и многоголосие, –– говорит Евгений Загот. — У нас не было задачи сделать песни неузнаваемыми. В итоге они получили актуальное звучание, но поклонники «Секрета» легко могут подпевать любимым хитам».

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