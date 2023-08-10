Песни из мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» стали доступны для прослушивания на стриминговых сервисах

9 августа музыкальный альбом нового мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» Театра МДМ стал доступен для прослушивания на всех стриминговых сервисах. Это 20 песен группы «Секрет», записанных в исполнении лучших мюзикловых артистов и бэнда – так, как они звучат на сцене.
Актуальные аранжировки любимых хитов, написанные музыкальным руководителем постановки, обладателем премии «Золотая Маска» Евгением Заготом, с энтузиазмом приняли как поклонники «Секрета», так и сами участники знаменитого бит-квартета: Максим Леонидов, Николай Фоменко, Алексей Мурашов и Андрей Заблудовский.
«Новых аранжировок требовало и время, и драматургия, и то, что музыка в спектакле исполняется большим количеством инструментов, а в песнях часто используются хоры и многоголосие, –– говорит Евгений Загот. — У нас не было задачи сделать песни неузнаваемыми. В итоге они получили актуальное звучание, но поклонники «Секрета» легко могут подпевать любимым хитам».
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«Ничего не бойся, я с тобой» - обложка альбома. Фото: «Яндекс Афиша»
Главные вокальные партии в альбоме исполнили Юлия Довганишина, Юлия Ива, Алексей Фалько, Владислав Ташбулатов, Дмитрий Федоров, Вадим Мичман, Владимир Кисаров и десятки других артистов мюзикла.
«Выход такого альбома — это определенно событие как для меломанов, так и для театралов, а по большому счету для всех, кто знаком с песнями «Секрета». Получился блестящий каст-альбом по всем бродвейским канонам, не хуже «Призрака оперы», — говорит продюсер постановки, руководитель театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев.
Добавим, только за первые восемь месяцев проката мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» был сыгран 260 раз, а его зрителями стали более 450 тысяч человек. Спектакль идет ежедневно в Театре МДМ.