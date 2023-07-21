Ольга Серябкина выпустила летний хит «Не забыла»

21 июля певица Ольга Серябкина выпустила новую песню – «Не забыла». Это танцевальный хит о расставании с любимым человеком. Он погружает в атмосферу лета и легкости, навевает воспоминания о мимолетности этого времени года и типичных для него романов. Трек уже доступен на всех музыкальных площадках.
«Скорее слушайте мою новую песню. Она про самое искреннее чувство к близкому человеку», - сообщила 38-летняя артистка в социальных сетях.
Трек дарит ощущение светлой грусти о приятной влюбленности и наделяет решимостью все отпустить, взяв с собой только самое важное.
Слова и музыку новой песни Ольга написала сама. Позже на нее будет снят яркий веселый клип.
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Напомним, в 2022 году поп-звезда выпустила сольный альбом «Синий цвет твоей любви» и мини-альбом «Зимний». В 2023-м успела представить поклонникам сингл «Одиночка».