Майданов, Зара, Фотий: Православный вокальный фестиваль «Молодая Москва» завершится концертом со звездами

Вечером 25 июня на сцене Московского продюсерского центра состоится гала-концерт II Православного вокального фестиваля «Молодая Москва». На одной площадке выступят звезды российской эстрады и лауреаты фестиваля – молодые и яркие столичные вокалисты, пишущие песни о боге, чистоте, любви и России.

В программе заявлены Денис Майданов, певицы Зара и Варвара, иеромонах Фотий, Руслан Алехно, хор «Русский формат», хор Данилова монастыря и другие известные артисты. Они стали наставниками участников конкурса и подготовили с ними совместные номера.

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Гала-концерт фестиваля «Молодая Москва» состоится 25 июня в 18:00 по адресу: Москва, улица Маршала Малиновского, 7.

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.